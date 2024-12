Model Luciana Curtis bei einer Benefizveranstaltung im Jahr 2017 in New York. Bild: Antonio de Moraes Barros Filho/Getty Images

Luciana Curtis: Victoria's Secret-Model in Favela verschleppt

Das Model Luciana Curtis geht mit seiner Familie essen. Dann überfallen Gangster die 47-Jährige. Es folgt ein stundenlanges Martyrium.

Christoph Cöln / t-online

Schock nach einem Restaurantbesuch: Das britisch-brasilianische Model Luciana Curtis und ihre Familie wurden in Brasiliens Metropole São Paulo Opfer einer Entführung. Das berichten unter anderem US-Medien wie die New York Post unter Berufung auf lokale Zeitungen.

Demnach seien Curtis, ihr Ehemann Henrique Gendre und ihre elfjährige Tochter Dahlia bereits am Mittwochabend zum Essen in einem Restaurant im noblen Stadtviertel Alto da Lapa gewesen. Als sie aus dem Lokal kamen, traten die Täter auf sie zu und zwangen sie mit vorgehaltener Waffe in das Auto der Familie zu steigen. Dann fuhren sie mit ihnen in die Favela Brasilândia, einem Armenviertel im Nordwesten der Stadt. Dort wurden Curtis, Gendre und das Kind offenbar mehr als zwölf Stunden festgehalten.

Die Täter, bei denen es sich offenbar um die Mitglieder einer Gang handeln soll, brachten ihre Opfer in einer Art Holzverschlag unter, wo sie ausharren mussten. Wie die lokale Polizei später mitteilte, sollen die Gangster Curtis und ihren Mann gezwungen haben, ihnen Geld zu überweisen. Dieser Forderung kamen die beiden nach. Mehrere zehntausend Dollar soll das Paar seinen Entführern gezahlt haben.

São Paulo: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Weil die ältere Tochter der beiden nicht mit zu dem Essen gegangen war und sich darüber wunderte, wo ihre Angehörigen blieben, verständigte sie die Polizei. Diese liess mit Spezialeinheiten nach dem Model und ihrer Familie suchen. Offenbar erfuhren die Täter von der Polizeiaktion und flohen. Ihre Opfer liessen sie allein zurück.

Eine Sprecherin der Agentur, bei der Curtis unter Vertrag steht, sagte: «Die Familie wurde freigelassen und ist wohlauf.» Laut Polizei seien alle Beteiligten «emotional sehr erschüttert». Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Es hat jedoch noch keine Festnahmen gegeben.

Die 47-Jährige wurde in São Paulo als Tochter einer brasilianischen Mutter und eines englischen Geschäftsmannes geboren. Sie arbeitete als Model unter anderem als Gesicht für H&M, L'Oreal oder Victoria's Secret. Auch mit Beyoncé Knowles und Gisele Bündchen trat sie bereits auf.