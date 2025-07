Michael Jordan während seines Griechenland-Trips. Bild: imago

Michael Jordan verblüfft griechisches Restaurantpersonal mit Monster-Trinkgeld

Michael Jordan sorgt in einem griechischen Restaurant für Aufsehen: Nach einem Dinner mit NBA-Stars hinterlässt die Basketball-Legende ein üppiges Trinkgeld.

Ein Besuch von Michael Jordan bleibt selten unbemerkt – erst recht nicht, wenn er mit seiner Marke ein Jubiläum feiert. Die Basketball-Ikone lud zur Feier von 40 Jahren «Jordan Brand» in ein Spitzenrestaurant in Griechenland und sorgte dort für einen Moment, den das Personal so schnell nicht vergessen wird.

Im «Papaioannou» in Vouliagmeni, südlich von Athen, veranstaltete Jordan ein exklusives Dinner mit NBA-Stars wie Luka Doncic, Carmelo Anthony, Bam Adebayo und Zion Williamson – allesamt Spieler, die bei Jordan Brand unter Vertrag stehen. Das Menü: ein griechisches Meeresfrüchte-Erlebnis mit Wolfsbarschsashimi, gegrilltem Hummer, Garnelenspiessen und frischem Fang des Tages – zubereitet von Küchenchef Giorgos Papaioannou, serviert mit Blick auf die Ägäis.

Jordan hielt auch eine Rede

Jordan, der zuvor Urlaub auf der Insel Spetses gemacht hatte – an Bord der 65-Meter-Yacht «M’Brace», deren Wert auf 115 bis 150 Millionen Dollar geschätzt wird – liess es sich nicht nehmen, dem Restaurantpersonal persönlich für Essen und Service zu danken. Beim Verlassen des Lokals hinterliess er ein Trinkgeld in Höhe von 10'000 Euro.

Auch eine Rede hielt der frühere Superstar. Dabei lobte er Griechenland als «das Land der antiken Götter» und als «Geburtsstätte der Olympischen Spiele und des modernen Sports». Mit Blick auf die Zukunft seiner Marke betonte Jordan: «Dies ist ein entscheidender Moment für die Jordan Brand, und jeder von euch spielt eine entscheidende Rolle. Eure Hingabe an unsere Werte und die Art, wie wir uns präsentieren, ist wirklich wichtig.»

Ex-Basketballstar bereitet sich auf neue Rolle vor

Griechische Medien griffen das Thema schnell auf. Jordans Auftritt, sein Auftritt als Gastgeber und die hohe Summe beim Trinkgeld sorgten für viel Gesprächsstoff – auch wegen seiner freundlichen und nahbaren Art.

Mittlerweile hat Jordan Griechenland wieder verlassen. Laut Medienberichten bereitet er sich auf seine neue Rolle als Special Contributor bei NBC Sports vor. Dort soll er ab Herbst gemeinsam mit früheren Profis wie Jamal Crawford und Carmelo Anthony die NBA-Berichterstattung verstärken. Es ist Jordans erste feste Rolle im Fernsehen.

