Dschungelcamp-Finale: Lilly Becker ist Dschungelkönigin 2025



Zwölf Promis kämpften im Dschungelcamp um die Krone. Doch nur Lilly Becker meisterte die Mission. Damit gewinnt sie die 18. Staffel «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Am 24. Januar schickte RTL zwölf Stars in den australischen Busch. 17 Tage lang wurde gezofft, geweint, wenig gekämpft und viel gelästert. Doch nur drei der diesjährigen Kandidaten schafften es ins Finale: Lilly Becker, Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren.

Unterschiedlicher könnten die drei Finalisten nicht sein: Lilly, die mit 48 Jahren und als alleinerziehende Mutter einerseits als Model Karriere machte, andererseits aber besonders durch ihre Ehe mit Boris Becker Bekanntheit erlangte. Pierre, der in der ZDF-Serie «Der Alte» zum TV-Star reifte und im Dschungel mit stoischer Ruhe Sympathien sammelte. Und schliesslich Alessia, die in Trash-Formaten zuvor mit lautem Mundwerk und fehlendem Schulabschluss glänzte, ansonsten aber fast ausschliesslich wegen ihres Vaters, dem 2021 gestorbenen «Lindenstrasse»-Schauspieler Willi Herren, bekannt ist.

Gewinnen kann «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» immer nur ein Kandidat. Deshalb überreichten Sonja Zietlow und Jan Köppen am Sonntagabend einem Promi die Krone und das Zepter: Lilly Becker. Sie bekam die meisten Anrufe und wurde im grossen Finale zur Dschungelkönigin gekürt.

Alessia Herren ist Drittplatzierte der 18. Staffel

Gegen 22.30 Uhr verkündeten die Moderatoren erst einmal, wer von ihnen den dritten Platz belegt hat. Alessia Herren bekam im Finale die wenigsten Anrufe und musste gehen. «Natürlich hätte ich mir die Krone gewünscht. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich, kleines, freches Kind, bis ins Finale komme», sagte sie kurz nach ihrem Auszug.

Alessia Herren wurde Dritte. Bild: rtl

Um 22.45 Uhr betrat das Moderatorenduo erneut das Dschungelcamp. Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss sassen in aller Ruhe beisammen, genossen die Zweisamkeit. Beide gönnten sich auf Nachfrage von Sonja Zietlow und Jan Köppen gegenseitig den Sieg. Als Zietlow schliesslich den Namen «Lilly» ausrief, war klar: Sie beerbt Lucy Diakovska als Dschungelkönigin, Pierre ist damit der Zweitplatzierte.

Damit ist das Dschungelcamp 2025 beendet. Eine Show, die in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich war – auch ungewöhnlich erfolglos. Nicht mal 30 Prozent der möglichen Sterne wurden dieses Jahr in den Prüfungen erspielt. «Das erfolgloseste Camp aller Zeiten», resümierten Sonja Zietlow und Jan Köppen im Finale.

Jan Köppen kämpft mit den Tränen

Doch es war auch ein Camp, das mit einem aussergewöhnlich harmonischen Finaltrio zu Ende ging. Die Art und Weise, wie Lilly und Pierre sich bis zum Schluss gegenseitig unterstützten, honorierten auch die erfahrenen Moderatoren. Mehr noch: Jan Köppen kämpfte nach der Verkündung mit den Tränen und lobte ausdrücklich die «Wertschätzung», die Pierre der Dschungelkönigin Lilly entgegenbrachte – und das trotz der knappen Niederlage im Finale.

Damit war die Emotionalität an diesem Abend aber nicht an ihrem Höhepunkt angelangt. Lilly Becker wurde ins Baumhaus gebeten, stolzierte über die berüchtigten Hängebrücken des Dschungelcamps und bekam ihre Krönungsinsignien überreicht. So weit, so normal. Doch dann folgte die Überraschung, Sonja Zietlow sagte: «Liebe Lilly, wir würden dir jetzt Sekt bringen, aber wir bringen dir etwas anderes.» Und plötzlich kam Lillys Sohn dazu.

Beckers Sohn Amadeus überraschte seine Mutter nach dem Finale. Bild: rtl

Amadeus entstammt der Ehe von Lilly und Boris Becker und kam am 10. Februar 2010 in London zur Welt. Er feierte also genau am Finaltag des Dschungelcamps seinen 15. Geburtstag – und überraschte seine Mutter im grössten Moment ihres Triumphs nach 17 Tagen Schlafentzug, Essensmangel und psychischer Belastung.

Lilly Becker war über die Überraschung mehr als glücklich: «Du siehst gut aus», sagte sie zu ihrem Sohn, der sie mit 15 Jahren schon um ein paar wenige Zentimeter überragte. Ein Happy End für die 18. Ausgabe des Dschungelcamps von RTL.

