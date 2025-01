People-News

«Hör mal, wer da hämmert»-Star Zachery Ty Bryan im Gefängnis

Durch die Neunzigerjahre-Kultserie wurde er zum Kinderstar. Zuletzt machte Zachery Ty Bryan allerdings mit seiner kriminellen Karriere auf sich aufmerksam.

Jennifer Doemkes / t-online

«Hör mal, wer da hämmert» gehörte in den Neunzigern nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland zu den erfolgreichsten Serien im Fernsehen. Als «Heimwerkerkönig» Tim Taylor begeisterte Schauspieler Tim Allen von 1991 bis 1999 acht Jahre lang ein Millionenpublikum weltweit. Auch seine Familie stand im Mittelpunkt der Handlung.

«Hör mal, wer da hämmert»: Zachery Ty Bryan (M.) spielte in der Neunziger-Hitserie den ältesten Sohn. Bild: imago stock&people

Ehefrau Jillian Taylor, die von Patricia Richardson gespielt wurde, sowie die drei Söhne Brad, Randy und Mark. Die Darsteller Zachery Ty Bryan, Jonathan Taylor Thomas und Taran Noah Smith wurden durch «Hör mal, wer da hämmert» zu Kinderstars. Doch vor allem der Älteste macht schon lange nicht mehr mit der Schauspielerei auf sich aufmerksam.

Dritte Festnahme in eineinhalb Jahren

Zachery Ty Bryan hat eine kriminelle Karriere eingeschlagen, wurde nun erneut festgenommen – zum dritten Mal innerhalb der vergangenen 18 Monate. Laut den Gefängnisunterlagen, die dem US-Portal «TMZ» vorliegen, wurde die Polizei am Mittwoch zu einer Privatwohnung in Myrtle Beach im US-Bundesstaat South Carolina gerufen.

Dort war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in die der 43-Jährige verwickelt war. Er wurde wegen häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen. Aufgrund seiner Vorstrafen befindet sich Zachery Ty Bryan weiterhin in Haft, eine Kaution in Höhe von 10'000 US-Dollar wurde angesetzt.

Zachery Ty Bryan: Der Serienstar wurde festgenommen. Bild: IMAGO / Future Image

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Kinderstar Ärger mit dem Gesetz hat. Im Oktober 2020 wurde Zachery Ty Bryan festgenommen, weil er seine damalige Partnerin angegriffen und gewürgt hatte. Vor Gericht bekannte er sich der Bedrohung und Körperverletzung schuldig und wurde im Herbst 2021 zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Noch während dieser Zeit verstiess er gegen die Auflagen und landete wieder wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Frau in Haft. Im Oktober 2023 wurde Zachery Ty Bryan der schweren Körperverletzung vierten Grades angeklagt und zu sieben Tagen Gefängnis verurteilt. Anfang vergangenen Jahres wurde er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen.

