Hugh Grant kämpft während Filmdrehs mit Panikattacken

Mr. Reed ist ein charmant wirkender Herr mit Grossvater-Ausstrahlung, der sich jedoch als Psychopath entpuppt. Er lockt zwei junge Mormoninnen (gespielt von Sophie Thatcher und Chloe East) in sein Haus und verstrickt sie in ein Gespräch über Glauben und Zweifel. Sein freundliches Lächeln verliert er im Laufe des Filmes nicht, seine scheinbare Harmlosigkeit aber schon. Man ahnt es: Bei einem Gespräch bleibt es nicht, die Frauen werden das Haus so schnell nicht verlassen. (sda/dpa)

Grant wurde durch romantische Komödien wie «Vier Hochzeiten und ein Todesfall», «Noting Hill» oder «Tatsächlich... Liebe» berühmt. Ab heute (26. Dezember) ist er in der Rolle des Mr. Reed im Horrorfilm «Heretic» (auf Deutsch: Ketzer) in den deutschen Kinos zu sehen.

Russland attackiert Ukraine an Weihnachten massiv – das Wichtigste in 5 Punkten

Israel rückt in syrischem Grenzgebiet vor ++ Lateinischer Patriarch feierte Messe in Gaza

Skifahrer befreit sich in Österreich selbst aus Lawine

Buchstäblich mit links hat sich ein Mann am Weihnachtstag aus einer Lawine befreit. Nachdem ihn am Nachmittag eine Lawine bei Lech in Österreich etwa 500 Meter mitgerissen und komplett verschüttet hatte, ragte nur noch die linke Hand des 40-Jährigen in die Luft.