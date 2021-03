International

People-News

Sorge um Prinz Philip: Herzog von Edinburgh wurde am Herzen operiert



People-News

Sorge um Prinz Philip: Herzog von Edinburgh wurde am Herzen operiert

Der Prinzgemahl liegt noch immer im Krankenhaus. Zwischenzeitlich musste der 99-Jährige in eine andere Klinik verlegt werden. Dort hat sich Prinz Philip einer Herz-OP unterziehen müssen, wie der Palast nun bekanntgab.

Bild: keystone

Ein Artikel von

Die Sorge um Prinz Philip ist gross: Vor mehr als zwei Wochen wurde der Ehemann der Queen ins Krankenhaus eingeliefert. «Reine Vorsichtsmassnahme», sagte der Palast damals. Vor wenigen Tagen wurde der 99-Jährige dann in einer andere Klinik verlegt.

OP am Herzen

Erst am Montag wurde der Prinzgemahl in eine auf Herzkrankheiten spezialisierte Klinik im nordwestlichen Teil Londons gebracht. «Der Herzog von Edinburgh wurde heute vom King Edward VII's Hospital in das St Bartholomew's Hospital verlegt, wo die Ärzte ihn weiterhin wegen einer Infektion behandeln», hiess es dazu. Zudem teilte das Königshaus mit, dass sich der 99-Jährige wegen einer «bereits bestehenden Herzerkrankung» mehreren Test unterziehen muss.

Vier Tage später gibt der Buckingham-Palast bekannt, dass der Prinzgemahl im St Bartholomew's Hospital, die als Herzzentrum international renommiert ist, am Mittwoch am Herzen operiert wurde. Der Eingriff sei «erfolgreich behandelt» worden. Das Krankenhaus verlassen darf er allerdings noch nicht. «Seine königliche Hoheit wird einige Tage im Krankenhaus bleiben, um sich behandeln zu lassen, sich auszuruhen und sich zu erholen.»

Nicht die erste Herz-OP

Für den Prinzgemahl ist es nicht der erste Eingriff am Herzen. 2011 war ihm ein Stent am Herzen eingesetzt worden, im Jahr darauf erkrankte er an einer Blasenentzündung. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Im Juni 2017 wurde Philip zum Beispiel wegen einer Infektion behandelt und zog sich zwei Monate später offiziell aus dem öffentlichen Leben zurück. Im April 2018 wurde dem Prinzen ein neues Hüftgelenk eingesetzt. Ende 2019 wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, «um eine bereits bestehende Krankheit zu beobachten und zu behandeln», hiess es damals vonseiten des Palastes.

(rix/t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Queen Elizabeth und die amerikanischen Präsidenten Die Geburt eines Prinzen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter