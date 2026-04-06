Ballermann-Übergott Ikke Hüftgold und Schlagersängerin Nina Reh haben sich verlobt. Bild: www.imago-images.de

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Ikke Hüftgold: Ballermann-Star hat sich in Paris verlobt

Seit 2021 sind Ikke Hüftgold und Nina Reh liiert – und nun auch verlobt. In Paris hat der Ballermannstar seiner Freundin den Antrag gemacht.

Ricarda Heil / t-online

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«Zweimal Ja», schrieb Ikke Hüftgold am Montagnachmittag auf Instagram. Mit diesen Worten gab der Musiker, der eigentlich Matthias Distel heisst, die Verlobung mit seiner Freundin Nina Reh bekannt.

Zu dem Beitrag veröffentlichte der Ballermannstar mehrere Fotos. Auf dem ersten Schnappschuss zeigen sie ihre Hände und den Verlobungsring. Im Hintergrund ist der Eiffelturm zu sehen. Demnach fand der Antrag wohl in Paris, der Stadt der Liebe, statt.

Auf weiteren Bildern, die Sie sehen, wenn Sie auf den Beitrag nach rechts klicken, posiert das Paar zum Beispiel vor dem Louvre oder dem Palais Garnier.

«Wir haben uns schnell relativ tief in die Augen geguckt»

Ikke Hüftgold und Nina Reh sind seit 2021 ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden bei einem Konzert. Sie sei ihm «quasi auf dem Weg zur Bühne vor die Füsse gestolpert», sagte er mal im Interview mit «Promiflash». «Dabei haben wir uns schnell relativ tief in die Augen geguckt und es kam zu einem kurzen Gespräch.»

Ein paar Tage später hatten sie dann über Instagram Kontakt und tauschten Nummern aus. Nina Reh war damals Anfang 20 und noch Studentin, heute steht sie selbst auf der Bühne und macht Musik.

Ikke Hüftgold in seinem natürlichen Habitat: bei einem Auftritt im Bierkönig auf Mallorca im Sommer 2025. Bild: www.imago-images.de

Ikke Hüftgold feiert im September seinen 50. Geburtstag, Nina Reh ist mit Mitte 20 deutlich jünger. Zum Altersunterschied sagte der Musiker der «Bild»-Zeitung im Jahr 2021: «Gefühlt sind wir nur sechs Jahre auseinander! Liebe habe ich nie am Alter festgemacht, meine Ex war 13 Jahre jünger als ich.»

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