Heino (86!) singt jetzt im Bierkönig am Ballermann vom Saufen

Seit dem 11. April hat Heino (86) einen neuen Hit, nämlich die Alkoholismus-Hymne «Ein Gläschen am Morgen». Im Video dazu räkelt sich die nacktsüchtige Micaela Schäfer, deren Brustwarzen-Tätowierer aktuell im Gefängnis sitzt, in diversen Outfits neben Heino oder in einem riesigen Champagnerglas, das allerdings mit einer befremdlich gelben Flüssigkeit gefüllt ist. Manchmal singt Heino nicht nur von seinem «Gläschen», sondern auch von seinem «Häschen» und meint damit Micaela.

So weit, so (geschmack) voll.

Jetzt ist bekannt geworden, dass Heino nicht einfach zufälligerweise dieses Ballermann-taugliche Meisterwerk geschrieben, sondern auch tatsächlich einen Vertrag für das Eventlokal Bierkönig am Ballermann ergattert hat. Er ist damit der älteste und erst noch bestbezahlte Entertainer, der bisher im Bierkönig aufgetreten sein wird.

So tönt der neue Heino-Hit: Video: YouTube/Ballermann Hits

Sechs Konzerte sind ab dem 31. Mai geplant, für jedes erhält Heino 25'000 Euro Gage plus alle irgendwie nur vorstellbaren Spesen. Im Vergleich: Andere namhafte und überaus verdiente Interpreten an der Schinkenstrasse erhalten deutlich weniger (aber immer noch zu viel), Mickie Krause (54) ca. 12'000 Euro, Mia Julia (38) ca. 11'000 Euro und Ikke Hüftgold (48) gut 10'000 Euro, wie die «Bild» weiss.

Sind Heino und Micaela geschrumpft oder wächst der Apérol Spritz auf Malle besonders gut? Bild: screenshot youtube

Heinos Saufaufforderung steht jedenfalls in einer makellosen Reihe von Malle-Hits wie «Wer hat mein Bier gestohlen», «Abgefüllt», «Nie mehr Alkohol», «Radler ist kein Alkohol», «Saufen morgens, mittags, abends», «Saufpassagier» oder «Saufi, Saufi Olé». Für den Bierkönig gewiss ein bombensicherer Gewinn.

