Prinzessin Kate verhält sich ungewöhnlich – Fans reagieren deutlich

Vera Siebnich / watson.de

Prinzessin Kate ist eigentlich ein absoluter Profi bei royalen Grossevents. Seit zwölf Jahren ist die Prinzessin von Wales mittlerweile schon Teil der britischen Königsfamilie.

Peinliche Fehltritte oder gar Protokollbrüche sieht man bei ihr nur selten. Kate hält sich vorbildlich an die Regeln, ist bei offiziellen Auftritten stets freundlich und interessiert. Ihre Kritikerinnen finden sie deshalb langweilig, ihre Fans betonten stets, dass sie ihre Aufgaben als Frau des Thronfolgers immer mit Bravour meistert.

Umso überraschender ist es, wenn Kate und William sich dann mal dazu entscheiden, ein wenig aus der Rolle zu fallen. Denn hin und wieder verstösst sogar das so pflichtbewusste Paar gegen das Hofprotokoll.

So auch in dieser Woche, als William und Kate sich in einer für sie ganz ungewöhnlichen Situation zeigten. Dabei reagierte Kate so ganz anders, als man es normalerweise von ihr gewohnt ist.

Prinzessin Kate und William tauschen Zärtlichkeiten aus

Für Kate und William stehen momentan sehr viele Termine auf dem Programm. Das Paar zeigt sich regelmässig beim Tennisturnier in Wimbledon, Kate dabei auch in Begleitung von Roger Federer. Mitte der Woche waren sie ausserdem bei einem Event zu Gast, das ihnen wohl auch persönlich eine ganze Menge bedeutet.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales waren beim Royal-Charity-Polo-Cup zu Gast. Die Veranstaltung hat inzwischen Tradition: Bei dem Turnier werden Spenden für gleich elf Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt.

William und Kate tauschen Zärtlichkeiten aus. Bild: keystone

Und vor allem William war in diesem Jahr sehr erfolgreich: Sein Team gewann die begehrte Trophäe. Das freute nicht nur William, sondern offensichtlich auch Kate, die sich zu etwas hinreissen liess, was man bei ihr sonst eher selten sieht.

Auf Bildern von der Veranstaltung ist zu sehen, wie Kate William auf die Wange küsst – und das in aller Öffentlichkeit. Solche deutlichen Zeichen der Zuneigung sind bei den Royals normalerweise eher verpönt. Bei William und Kate gilt es normalerweise als höchstes der Gefühle, wenn sie in der Öffentlichkeit Händchen halten. Und nun lässt sich Kate zu einer solch grossen Geste hinreissen.

Fans feiern Kate

Bei den Fans kommt Kate damit gut an. Aber natürlich ist, wie so oft, auch dort der Vergleich mit ihrer Schwägerin Herzogin Meghan nicht weit. Immerhin sind Prinz Harry und sie bekannt dafür, ihre Liebe sehr öffentlich zu zeigen.

«Merkt ihr, dass sie sich nicht in die Mitte drängt, sondern mit allen andern am Rand wartet.» Damit spielt die Userin wohl auf eine Szene an, die vor einem Jahr für Aufsehen sorgte. Damals hatte Meghan bei einer Preisverleihung gemeinsam mit Harry auf dem Podest gestanden. Viele warfen ihr daraufhin vor, sich in den Mittelpunkt zu drängen.

Ein anderer Fan merkt an, dass die Bilder vor allem zeigen würden, dass sich bei William und Kate auch durch ihre neuen Aufgaben nicht das Geringste verändert habe. «Sie teilen immer noch die gleiche Liebe füreinander», schwärmt der Fan. William und Kate haben mit ihrem kleinen Regelbruch für jede Menge Begeisterung gesorgt.