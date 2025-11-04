Nebel
Sexiest Man Alive 2025: Schauspieler Jonathan Bailey gewinnt

FILE - Jonathan Bailey poses for photographers upon arrival at the premiere of the film &#039;Wicked&#039; Nov. 18, 2024, in London. (Photo by Millie Turner/Invision/AP, File) Jonathan Bailey
Der Jurassic World Schauspieler wurde zum «Sexiest Man Alive» ernannt.Bild: keystone

Jonathan Bailey ist der «Sexiest Man Alive»

04.11.2025, 07:3104.11.2025, 08:04

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für die US-Zeitschrift «People» der «Sexiest Man Alive» des Jahres 2025. TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey als Mann mit dem angeblich grössten Sex-Appeal in seiner «Tonight Show» vor. Der Schauspieler sagte, das sei «die Ehre eines Lebens», das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals «Wicked – Die Hexen von Oz». Mitte November kommt «Wicked: Teil 2» in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero. Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie «Bridgerton» beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in «Jurassic World: Die Wiedergeburt» als Museumspaläontologe zu sehen.

FILE - Jonathan Bailey attends the &quot;Jurassic World Rebirth&quot; premiere June 23, 2025, at Lincoln Center in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) Jonathan Bailey
Vor dem offiziellen Gewinn habe er es noch niemandem ausser seinem Hund Benson erzählt.Bild: keystone

Die Neuigkeit von seinem Titel als «Sexiest Man Alive» habe er bisher vor Freunden und Familie geheim gehalten. Er habe es nur seinem Hund Benson erzählt, witzelte Bailey im Interview mit «People».

Der erste Titelträger war Mel Gibson

Die Zeitschrift «People» vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr war die Wahl auf den amerikanischen Schauspieler und Regisseur John Krasinski (46, «A Quiet Place») gefallen.

Mel Gibson 1985 Mel Gibson 1985 Photo By John Barrett/PHOTOlink NEW YORK CITY USA EDITORIAL USE ONLY Copyright: xx x phlphotos395253
Mel Gibson im Jahr 1985.Bild: www.imago-images.de

Vor Krasinski wurden dessen Schauspielkollegen Patrick Dempsey («Grey’s Anatomy»), Chris Evans («Captain America: The First Avenger»), Paul Rudd («Ant-Man»), Michael B. Jordan («Black Panther») und der Musiker John Legend («All of Me») als «Sexiest Man Alive» ausgezeichnet.

Kennst du alle «Sexiest Men Alive» der vergangenen 30 Jahre?

Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist. (sda/dpa)

