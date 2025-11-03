Millie Bobby Brown soll schwere Vorwürfe gegen einen «Stranger Things»-Co-Star erheben

Die finale Staffel der Erfolgsproduktion steht kurz bevor. Vor dem Release rücken nun jedoch zwei der Hauptdarsteller ganz besonders in den Fokus. Es stehen potenziell folgenschwere Vorwürfe im Raum.

In «Stranger Things» verbindet Jim Hopper (David Harbour) und Eleven (Millie Bobby Brown) inzwischen eine enge, fast väterliche Beziehung. Über vier Staffeln hinweg wurde der Polizeichef für die Protagonistin der Fantasy-Serie zur Schutzfigur. Umso mehr überraschen daher auch die aktuellen News um die beiden Hauptdarsteller.



Denn während Fans gespannt auf die finale Staffel warten, überschattet ein schwerwiegender Vorwurf die Produktion: Im Zentrum steht das angespannte Verhältnis zwischen Harbour und Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown beschuldigt David Harbour

Vor fast zehn Jahren standen die gebürtige Britin und der «Hellboy»-Star erstmals gemeinsam für den Netflix-Hit vor der Kamera. Doch was sich auf dem Bildschirm zu einem besonderen Band voller Fürsorge entwickelte, soll ausserhalb der Serie in Wahrheit weit weniger harmonisch gewesen sein.

Wie die «Daily Mail» berichtet, erhob die 21-Jährige interne Vorwürfe gegen ihren Serien-Vater David Harbour. «Millie Bobby Brown hat vor Beginn der Dreharbeiten zur letzten Staffel eine Anzeige wegen Belästigung und Mobbing erstattet», will eine interne Quelle wissen.

Dabei soll es sich um «seitenweise Anschuldigungen» gehandelt haben. Die Ermittlungen hätten sich über Monate hingezogen, heisst es unter anderem. Zwar seien die Ergebnisse nicht öffentlich bekannt, jedoch sollen sexuelle Übergriffe nicht Teil der Vorwürfe gewesen sein.

Dennoch habe Millie Bobby Brown das «Stranger Things»-Finale laut Informationen der britischen Zeitung wohl stets in Begleitung eines «persönlichen Vertreters» gedreht.

David Harbour bekam unerwartete Unterstützung

Derweil ist das angespannte Verhältnis mit Millie Bobby Brown nicht die einzige Schlagzeile, für die David Harbour zuletzt sorgte. Auch privat steht der 50-Jährige im Fokus. Nachdem seine Ehe mit Musikerin Lily Allen nach vier Jahren zerbrochen war, wirft sie ihm in ihrem neuen Album mehrfachen Betrug vor.

Trotz ihrer damaligen Beziehungsprobleme soll seine Ex-Frau ihm dennoch inmitten des gesamten Dramas während der Dreharbeiten der Erfolgsserie beigestanden haben. Gegenüber der «Daily Mail» offenbart eine Quelle dazu abschliessend: «Lily hat ihn die ganze Zeit über unterstützt. Es war eine brutale Zeit.»