«Stirb Langsam»-Star John Amos stirbt mit 84 Jahren

Er spielte in populären TV-Serien, aber auch Actionfilmen wie «Stirb Langsam 2». Nun wurde der Tod des beliebten US-Schauspielers gemeldet.

Christoph Cöln / t-online

John Amos, der Fernsehautor und Emmy-nominierte Schauspieler, der unter anderem die Rolle des stoischen Vaters in der Sitcom «Good Times» spielte, ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Amos starb bereits am 21. August in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie sein Sohn K. C. Amos in einer bewegenden Erklärung mitteilte.

«Mit tiefer Traurigkeit teile ich Ihnen mit, dass mein Vater von uns gegangen ist», schrieb K. C. Amos. «Er war ein Mann voller Güte und mit einem Herz aus Gold ... Er wurde auf der ganzen Welt geliebt. Viele Fans betrachten ihn als ihren TV-Vater. Er lebte ein gutes Leben. Sein Vermächtnis wird in seinen herausragenden Arbeiten in Fernsehen und Film als Schauspieler weiterleben.»

Amos hatte zunächst eine Karriere als Footballspieler angestrebt. Er spielte in den Sechzigerjahren erfolgreich an der Colorado State University Football und schaffte es sogar in die Trainingscamps bei den Denver Broncos und den Kansas City Chiefs in der American Football League, der damals höchsten Spielklasse im American Football.

Amos: Comics beflügelten seine Fantasie

In einem Video, das die Kansas City Chiefs vor einigen Jahren in sozialen Medien teilten, sagte Amos, er sei «etwas besser als der durchschnittliche Highschool-Footballspieler» gewesen. «Alles, was ich mein ganzes Leben lang tun wollte, war, Profifussball zu spielen», sagte der Schauspieler. «Ich dachte, das wäre der beste Weg für mich, um der wirtschaftlichen Situation zu entkommen, in der wir gefangen zu sein schienen.»

Geboren wurde John Amos am 27. Dezember 1939 in Newark, New Jersey, in einfachen Verhältnissen. Sein Vater fuhr einen Sattelschlepper und arbeitete als Mechaniker, seine Mutter Annabelle war Haushälterin, die schliesslich wieder zur Schule ging und sich zur Ernährungsberaterin weiterbildete. Seine Mutter putzte das Haus eines Cartoonisten, der Comics zeichnete, mit denen Amos bald darauf in Berührung kam. «Das hat meine Fantasie beflügelt», sagte er einmal.

In den frühen Siebzigerjahren startete er dann seine Karriere im Showbusiness mit Gastauftritten in der Bill Cosby Show und der Mary Tyler Moore Show. Erste Nebenrollen in Spielfilmen folgten.

Er spielte auch in deutschlandweit äusserst populären Serien wie «Das A-Team», «Two and a Half Men» oder «Mord ist ihr Hobby» mit. Seit den Achtzigerjahren trat Amos auch im Mainstream-Kino in Erscheinung, unter anderem in «Beastmaster», «Der Prinz aus Zamunda» oder dem Action-Blockbuster «Stirb Langsam 2». Der Schauspieler erhielt eine Emmy-Nominierung für seine Darstellung in der gefeierten ABC-Miniserie «Roots» aus dem Jahr 1977, ausserdem hatte Amos eine wiederkehrende Rolle als Admiral Percy Fitzwallace in der NBC-Serie «West Wing».