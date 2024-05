Disney-Songschreiber Sherman im Alter von 95 Jahren gestorben

Richard Sherman war unter anderem Ko-Autor des Lieds «Chim Chim Cher-ee» aus dem Film «Mary Poppins», das mit einem Oscar für den besten Song ausgezeichnet wurde. Der Musiker sei ein «Schlüsselmitglied» des «inneren Zirkels kreativer Talente» um Unternehmensgründer Walt Disney gewesen, erklärte der US-Unterhaltungskonzern. «Wir sind für immer dankbar für die Spuren, die Richard in der Welt hinterlassen hat, und wir sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus», erklärte Disney-Chef Bob Iger. (sda/afp)

Der für seine Disney-Songs bekannte US-Komponist Richard Sherman ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Schöpfer der Filmmusik von «Mary Poppins» und «Das Dschungelbuch» starb in Beverly Hills, wie Disney am Samstag mitteilte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Stan und Golubic starten in French Open +++ Golfer Grayson Murray überraschend verstorben

SVP-Friedli in «Arena»: «Gesellschaft ist auf Binarität aufgebaut und das soll so bleiben»

Umstrittene Massenhochzeit von 100 jungen Nigerianerinnen abgesagt

Eine geplante Massenhochzeit von 100 jungen Frauen in Nigeria ist in letzter Minute abgesagt worden. Wie der Sprecher der nigerianischen Frauenministerin Uju Kennedy-Ohanenye, John Adams, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, zogen die Organisatoren individuelle Zeremonien für die Hochzeiten vor.