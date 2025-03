«Die Starlinks für die Ukraine werden vom polnischen Ministerium für Digitalisierung finanziert, was Kosten in Höhe von rund 50 Millionen US-Dollar pro Jahr verursacht. Abgesehen von den ethischen Aspekten, ein Opfer von Aggression zu bedrohen: Wenn SpaceX sich als unzuverlässiger Anbieter erweist, werden wir gezwungen sein, andere Lieferanten zu suchen.»

«Ich habe Putin zu einem physischen Eins-gegen-Eins-Kampf wegen der Ukraine herausgefordert, und mein Starlink-System bildet das Rückgrat der ukrainischen Armee. Ihre gesamte Front würde zusammenbrechen, wenn ich es abschalten würde. Was mich anwidert, sind die jahrelangen Massaker in einer Pattsituation, die die Ukraine unvermeidlich verlieren wird. Jeder, der wirklich Mitgefühl hat, wirklich nachdenkt und wirklich versteht, will, dass dieser Fleischwolf aufhört. FRIEDEN JETZT!!»

Elektrischer Donut Diese neonblau-weiss-goldene Schönheit ist das Resultat der Supernova Cassiopeia A – ein expandierender Ball aus Materie und Energie, den ein explodierter Roter Überriese ausgestossen hat. Das Gebilde, das einen Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren hat, umhüllt einen Ort relativer Ruhe im Zentrum des Supernova-Überrests. Durch das Loch in der Mitte erinnert es an einen gigantischen, knisternden, elektrisch blauen Donut.

Weniger Süss-Sauer: Chinas Regierung geht gegen Übergewicht vor

Chinas Regierung will mit Kampagnen und Spezialangeboten das Problem mit dem Übergewicht in der Gesellschaft in den Griff bekommen. Einige «Genossen» täten sich schwer, ihr Gewicht zu kontrollieren, hätten Übergewicht und litten sogar an chronischen Krankheiten, sagte der Minister der Nationalen Gesundheitskommission, Lei Haichao, während einer Pressekonferenz in Peking am Rande des tagenden Volkskongresses.