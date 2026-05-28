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Anschlagspläne für Swift-Konzert – Angeklagter schuldig

FILE - Taylor Swift appears at the MTV Video Music Awards in Elmont, N.Y., on Sept. 11, 2024. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File) People Taylor Swift
US-Popstar Taylor Swift.Bild: keystone

Anschlagspläne für Swift-Konzert – Angeklagter schuldig

28.05.2026, 21:0428.05.2026, 21:04

Im Prozess um mutmassliche Anschlagspläne auf ein Konzert von US-Star Taylor Swift in Wien ist der Angeklagte schuldig gesprochen worden. Zu diesem Schluss kamen die acht Geschworenen am Landesgericht Wiener Neustadt. Sie hatten stundenlang auch über die Frage beraten, ob der 21-jährige Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln an der Bildung einer Terrorzelle beteiligt war. In diesem Fall erkannten die Geschworenen ebenfalls auf schuldig. Die Richterin will in Kürze das Strafmass verkünden.

Der Hauptangeklagte hatte eingeräumt, dass er im August 2024 einen Anschlag auf ein Konzert des US-Stars in Wien geplant hatte. Dabei wollte er vor dem zur Konzertbühne umgebauten Ernst-Happel-Stadion möglichst viele Fans von Swift töten. Er wurde kurz vor dem Konzerttermin festgenommen. (sda/dpa)

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