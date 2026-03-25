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Morddrohungen: Collien Fernandes nimmt nicht an Demo in Hamburg teil

Collien Ulmen-Fernandes, Schauspielerin und Moderatorin, hart aber fair Polittalk, TV, Format, mit Moderator - Louis Klamroth, Das Erste, 05.02. 2024, Foto: HMB Media/Uwe Koch *** Collien Ulmen Fernan ...
Fernandes wollte ursprünglich an der Kundgebung am Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Rathausmarkt in Hamburg sprechen.Bild: www.imago-images.de

Wegen Morddrohungen: Collien Fernandes nimmt nicht an Demo in Hamburg teil

25.03.2026, 18:1325.03.2026, 18:49

Collien Fernandes wird am Donnerstag nicht an der Demonstration gegen Gewalt an Frauen in Hamburg teilnehmen. Sie habe «ernsthafte Sicherheitsbedenken» wegen Morddrohungen gegen sie, erklärte die deutsche Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin.

Der Instagram-Post von Collien Fernandes.

Die Kundgebung findet am Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Rathausmarkt in Hamburg statt. Fernandes hatte ursprünglich geplant, dort zu sprechen.

Der Spiegel berichtete Mitte März 2026 ausführlich über den Fall von Collien Fernandes. In dem Artikel wird erklärt, dass sie seit Jahren gegen Fake-Pornografie und digitale Gewalt kämpft. Dazu gehören Deepfake-Videos und Fake-Profile in ihrem Namen. In diesem Zusammenhang erhebt sie auch schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen.

Die Moderatorin ruft ihre Followerinnen und Follower auf, für sie und andere Betroffene laut zu sein. Gewalt gegen Frauen werde viel zu selten angezeigt, betont sie – nur ein Bruchteil der Fälle komme ans Licht. (val)

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Die beliebtesten Kommentare
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Janster
25.03.2026 18:19registriert März 2021
Krass... Für mich noch mal zum mitschreiben...das Opfer in dieser Geschichte bekommt Drohungen? Kann man sich nicht ausdenken
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«Starre Ziele»: Die deutsche Wirtschaftsministerin macht bei Öl-Treffen brisante Aussagen
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