Fernandes wollte ursprünglich an der Kundgebung am Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Rathausmarkt in Hamburg sprechen. Bild: www.imago-images.de

Wegen Morddrohungen: Collien Fernandes nimmt nicht an Demo in Hamburg teil

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Collien Fernandes wird am Donnerstag nicht an der Demonstration gegen Gewalt an Frauen in Hamburg teilnehmen. Sie habe «ernsthafte Sicherheitsbedenken» wegen Morddrohungen gegen sie, erklärte die deutsche Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin.

Die Kundgebung findet am Donnerstag um 17.30 Uhr auf dem Rathausmarkt in Hamburg statt. Fernandes hatte ursprünglich geplant, dort zu sprechen.

Der Spiegel berichtete Mitte März 2026 ausführlich über den Fall von Collien Fernandes. In dem Artikel wird erklärt, dass sie seit Jahren gegen Fake-Pornografie und digitale Gewalt kämpft. Dazu gehören Deepfake-Videos und Fake-Profile in ihrem Namen. In diesem Zusammenhang erhebt sie auch schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen.

Die Moderatorin ruft ihre Followerinnen und Follower auf, für sie und andere Betroffene laut zu sein. Gewalt gegen Frauen werde viel zu selten angezeigt, betont sie – nur ein Bruchteil der Fälle komme ans Licht. (val)