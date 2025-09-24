bedeckt12°
DE | FR
burger
International
Portugal

Portugal: Seniorinnen wegen Brandstiftung festgenommen

epaselect epa12296414 Firefighters battle a forest fire near Paredes, Vila Real, Portugal, 12 August 2025. Hundreds of personnel were engaged in fighting the three most serious fires in the region, wh ...
Feuerwehrleute bekämpfen am 12. August 2025 einen Waldbrand in der Region Paredes.Bild: keystone

Zwei 81-Jährige in Portugal wegen Brandstiftung festgenommen

24.09.2025, 15:4124.09.2025, 15:41

Zwei 81 Jahre alte Frauen stehen im Verdacht, in Portugal mehrere Waldbrände gelegt zu haben. Die Polizei nahm die beiden Seniorinnen fest – nach einem Sommer, in dem das beliebte Urlaubsland von besonders schweren Feuern heimgesucht wurde.

Die Seniorinnen sollen – unabhängig voneinander – insgesamt elf Waldbrände gelegt haben – mindestens, wie die «Policia Judiciária», die Kripo des Landes, in ihren Mitteilungen betont.

Eine der Rentnerinnen soll zwischen Ende Juni und Anfang August in Paredes im Norden des Landes insgesamt fünf Waldbrände gelegt haben. Die Feuer entstanden in der Gemeinde, die circa 30 Kilometer östlich von Porto liegt, jeweils stets im gleichen Bereich, zu ähnlichen Uhrzeiten und teilweise nacheinander, «offenbar um die Wirkung zu verstärken», wie es hiess.

Dabei seien insgesamt rund 20 Hektar Wald und Buschland zerstört und zahlreiche Wohnhäuser gefährdet worden. Grössere Schäden konnten laut Polizei nur durch die schnelle Entdeckung und Bekämpfung verhindert werden. Die betagte Verdächtige habe Ihr Handeln nicht erklären können. Sie solle nun dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

Iberische Halbinsel brannte im Sommer lichterloh

Der zweite Fall von mutmasslicher Brandstiftung ereignete sich in der Gemeinde Loulé im Süden Portugals. Eine 81-Jährige soll dort im September einen Brand gelegt haben. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass sie dort bereits zuvor mehrere Feuer gelegt hat, denn seit März 2024 wurden in der Gegend mindestens sechs sehr ähnliche Brände registriert.

Wie auch im Nachbarland Spanien brannte es in Portugal in diesem Sommer lichterloh, vor allem im August. Nach jüngster Schätzung des Europäischen Waldbrandinformationssystems (EFFIS) wurden seit Jahresbeginn in Portugal mehr als 2'760 Quadratkilometer Land zerstört. Es war in Portugal nach 2017 das zweitschlimmste Brandjahr seit Beginn der EFFIS-Aufzeichnungen 2006. Dutzende Menschen wurden auch dieses Jahr als mutmassliche Brandstifter festgenommen. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Fast 2700 Feuerwehrleute bekämpfen schwere Waldbrände in Portugal
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schwersten Waldbrände der Schweiz
1 / 15
Die schwersten Waldbrände der Schweiz
17. Juli 2023: Oberhalb der Walliser Gemeinden Bitsch und Ried-Mörel bricht ein Waldbrand aus, der sich wegen des kräftigen Windes im Rhonetal rasch ausbreitet. 200 Personen müssen evakuiert werden, über 100 Hektaren Wald werden zerstört. Die Ursache ist noch unklar.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In halb Portugal wüten Waldbrände – und man sieht es aus dem Weltall
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Trump spricht mit Nahost-Staatschefs über Gaza +++ Hamas weist US-Äusserungen zurück
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
«Bürgerliche Parlamentarier sorgen dafür, dass niemand etwas hergeben muss»
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
5
Von der Schweiz bis «Fake-Klimakrise»: Trumps Rundumschlag bei der UNO
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
So sieht das neue Safety-Video der Swiss aus
4
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Trump-Statue vor Kapitol aufgetaucht: Hand in Hand mit Epstein
Hatte Donald Trump nun engere Verbindungen zum Sexhandel und Missbrauch minderjähriger Kinder im System Jeffrey Epstein? Jedenfalls wird der US-Präsident den Skandal um den verurteilten Straftäter einfach nicht los. Jetzt ist in Washington eine provokante Statue aufgetaucht.
Donald Trump kann man vieles vorwerfen, aber eines sicher nicht: dass er ein schlechter Polit-Stratege ist. Kaum ein Politiker beherrscht es so sehr wie er, mit klugen – häufig moralisch fragwürdigen – Schachzügen die Geschicke in der US-Politik zu seinen Gunsten zu lenken.
Zur Story