«Artemis 2»-Crew macht sich auf den Weg zurück zur Erde

Die Crew der «Artemis 2»-Mondmission ist auf dem Weg nach Hause.

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Ihre Kapsel «Orion» habe den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirke als die des Mondes, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Die Artemis-Crew nimmt die Erde wieder ins Visier. Bild: keystone

In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, den US-Astronauten Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

Auf dem Weg unterhielten sich die vier in einer Audio-Schalte noch für einige Minuten mit den derzeit auf der Internationalen Raumstation ISS stationierten Raumfahrenden. Die ISS-Astronautin Jessica Meir fragte ihre Kollegin Koch wie sie Mond und Erde aus der «Orion»-Perspektive erlebt habe. «Ich habe nicht nur die Schönheit der Erde bemerkt, sondern auch, wie viel Dunkelheit drumherum war und das hat es noch viel mehr besonders gemacht.»

2019 hatten Meir und Koch gemeinsam den ersten ausschliesslich mit Frauen besetzten ISS-Ausseneinsatz absolviert. «Jessica, ich hatte immer gehofft, dass wir mal wieder gemeinsam im Weltraum sein würden, aber ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde», sagte Koch.

«Artemis 2»-Astronaut Glover berichtete von den im Vergleich zur ISS noch einmal deutlich eingeschränkteren Platzverhältnissen. «Alles, was wir machen, fängt grundsätzlich immer erst mal mit einem Platzproblem an.»

Die vier «Artemis 2»-Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben und dann um den Mond herumgeflogen. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor. (sda/dpa)