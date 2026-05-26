In den Playoff-Halbfinals der NHL gewinnen die Carolina Hurricanes das dritte Spiel gegen die Montreal Canadiens nach Verlängerung 3:2. Der Sieg bedeutet auch die 2:1-Führung in der Best-of-7-Serie.
14 Minuten waren in der Overtime nötig, ehe Andrei Swetschnikow die Hurricanes mit seinem Treffer erlöste und zum Sieger kürte. Schon vor dem entscheidenden Tor hatten die Gäste das Spiel gegen die Canadiens mit einem Schussverhältnis von 38:13 geprägt. (abu/sda)
14 Minuten waren in der Overtime nötig, ehe Andrei Swetschnikow die Hurricanes mit seinem Treffer erlöste und zum Sieger kürte. Schon vor dem entscheidenden Tor hatten die Gäste das Spiel gegen die Canadiens mit einem Schussverhältnis von 38:13 geprägt. (abu/sda)