Video: watson/nina bürge

Hier werden die Astronauten der Artemis-II-Mission aus der Orion-Kapsel geholt

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Am 1. April starteten drei US-Astronauten und ein kanadischer Astronaut die Mond-Mission Artemis II. Sie verbrachten rund 10 Tage im All und kamen dem Mond so nahe wie keine Menschen seit 50 Jahren.

Am 11. April landete die Crew in der Orion-Kapsel wieder auf der Erde, im Pazifik. Daraufhin wurden sie von Spezialkräften wieder an Land gebracht.

Video: watson/nina bürge

Der Kanadier Jeremy Hansen und die US-Amerikaner Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch umflogen den Mond während ihrer Zeit im Weltall. Die Mission soll als Vorbereitung für eine in Zukunft bemannte Mondlandung dienen. Victor Glover war dabei der erste dunkelhäutige Mensch, der den Mond umrundete, und Christina Koch die erste Frau, die die Erdumlaufbahn auf einer Mond-Mission verlassen hat.

Die vier Astronauten kehrten sicher zur Erde zurück und brachten einzigartige Bilder sowie neue Erkenntnisse vom Mond mit. (nib)