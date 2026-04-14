Das sind die ältesten Länder der Welt

San Marino ist je nach Definition das älteste Land der Welt. Bild: www.imago-images.de

Das älteste Land der Welt: Darum ist die Perspektive hier entscheidend

Länder gibt es noch nicht immer, sie wurden mit der Zeit gegründet. Aber welches Land hat die meisten Jahre auf dem Buckel? Wir verraten es dir.

Jessica Rülicke-Jantz / t-online

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Es klingt nach einer einfachen Frage und doch ist die Antwort nicht so simpel wie gedacht. Welches das älteste Land der Welt ist, hängt von der Betrachtungsweise ab und davon, ob Republiken mitgezählt werden. Bei uns erfährst du mehr.

Das älteste Land nach Gründungsjahr

Dem Gründungsjahr zufolge ist Ägypten das älteste Land der Welt. Die Gründung wird auf etwa 3150 v. Chr. zurückgeführt, als König Narmer Unter- und Oberägypten unter seiner Herrschaft zusammenführte.

2013 gab es einen Militärputsch in Ägypten und es kam zur Erstellung einer neuen Verfassung. Da das Datum der Verfassung bei Nationalstaaten auch zeitgleich als Staatengeburt betrachtet wird, kann Ägypten auch als jüngstes Land der Welt gesehen werden, obwohl das faktisch nicht stimmt.

Für Besucher ist Ägypten heute nicht zuletzt wegen der alten Kultur ein Highlight. Die alte Hochkultur der Ägypter wurde schon vier Jahrhunderte v. Chr. etabliert. Entdecke Pyramiden und spannende Relikte der Vergangenheit, die das Alter des Landes bestätigen.

Top 3 der ältesten Länder gemäss Gründungsjahr

Da viele Gründungsjahre nur geschätzt werden können, lässt sich das älteste Land der Welt schwer bestimmen. Hier sind die drei Top-Kandidaten:

Ägypten wurde 3150 v. Chr. gegründet Der Iran wurde 2600 v. Chr. gegründet Indien wurde 2500 v. Chr. gegründet

Das älteste Land nach der Verfassung

Nimmt man die Geburtsstunde der Verfassung als Basis für die Altersermittlung, ist San Marino das weltweit älteste Land. Es wurde 301 n. Chr. gegründet, die Verfassung wurde 1600 geschrieben. San Marino ist kein offizieller Teil der EU, liegt aber umschlossen von Italien und nutzt die italienische Sprache als Landessprache. Der Euro ist hier die offizielle Währung.

San Marino gilt nach dieser Betrachtung nicht nur als das älteste Land der Welt, es ist zeitgleich auf Platz fünf der kleinsten international anerkannten Staaten zu finden. Einen Namen macht sich der Zwergstaat unter anderem mit fussballerischen Erfolgen. Hier bekommt das alte Motto «klein, aber oho» eine ganz neue Bedeutung.

Top 5 der ältesten Länder gemäss Verfassung

Geht es nach den Verfassungen, die heute noch gültig sind, ist San Marino der absolute Spitzenreiter der alten Länder. Erst 1787 folgten die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und gelten damit als zweitältestes Land der Welt. Auf den darauffolgenden drei Plätzen sind folgende Länder zu finden:

Grossbritannien mit der Verfassung von 1801 Finnland mit der Verfassung von 1809 Norwegen mit der Verfassung von 1814

Es gibt aber auch Länder mit älteren Verfassungen, die heute nicht mehr gelten:

Sieht man die Magna Carta als Verfassung, ist das Vereinte Königreich auf Platz eins. Die Magna Carta wurde 1215 entworfen und gilt heutzutage noch als wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts.

auf Platz eins. Die Magna Carta wurde 1215 entworfen und gilt heutzutage noch als wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts. Die erste Verfassung Europas entstand am 3. Mai 1791 in Polen. Da Polen drei Mal geteilt wurde, wurde die Verfassung wieder aufgehoben. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit und erneut nach dem Fall des Kommunismus 1989 wurde der 3. Mai in Polen zum nationalen Feiertag erhoben: dem Tag der Verfassung.

Da Polen drei Mal geteilt wurde, wurde die Verfassung wieder aufgehoben. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit und erneut nach dem Fall des Kommunismus 1989 wurde der 3. Mai in Polen zum nationalen Feiertag erhoben: dem Tag der Verfassung. Am 3. September 1791 wurde mit der französischen Verfassung aus der absolutistischen eine konstitutionelle Monarchie in Frankreich, die aber bereits nach einem Jahr abgeschafft wurde. Die aktuelle Verfassung in Frankreich ist seit dem 4. Oktober 1958 in Kraft.

Wusstest du, dass das älteste Land der Welt auch nach geologischen Gesichtspunkten bestimmbar ist? Dann wäre Australien Spitzenreiter. Die Landmasse besteht schon seit vielen Milliarden Jahren und hat sich seit damals kaum verändert.