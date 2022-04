Weltraumtouristen erreichen die Internationale Raumstation ISS

Die Crew der ersten komplett privaten Mission hat am Samstag nach mehr als 20 Stunden Flug an die Internationale Raumstation ISS angedockt, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

Lettlands Präsident: «Der Einsatz von Atomwaffen würde für Russland katastrophal enden»

Nächste Woche reist Lettlands Präsident nach Lugano, dort trifft er Bundespräsident Ignazio Cassis. Im grossen Interview spricht Levits über die Schweizer Rolle im Ukraine-Krieg und warnt den Westen, gegenüber Wladimir Putin Schwäche zu zeigen.

Eigentlich sind Rot und Weiss die Nationalfarben von Lettland. Doch in diesen Tagen versinkt Riga, die Hauptstadt des mittleren der drei baltischen Staaten, in Blau und Gelb. Boutiquen haben blau-gelbe Strickmützen und Foulards in der Auslage, an jeder zweiten Hausfassade hängen ukrainische Flaggen.