International
Raumfahrt

Du kannst jetzt deinen Namen um den Mond fliegen lassen – so geht es

epa10320024 A handout photo made available by the NASA shows a portion of the far side of the Moon looms large just beyond the Orion spacecraft in this image taken on the sixth day of the Artemis I mi ...
Die Nasa sammelt Namen auf einer Speicherkarte und will diese bei der nächsten Mondmission mitschicken.Bild: keystone

Du kannst jetzt deinen Namen um den Mond fliegen lassen – so geht es

Die US-Weltraumbehörde Nasa hat eine spezielle Aktion lanciert: Wer sich registriert, kann seinen Namen mittels virtueller Bordkarte mit der neuen Artemis-Mission um den Mond fliegen lassen.
17.09.2025, 05:4617.09.2025, 05:46

Auf einer Webseite der US-Raumfahrtbehörde Nasa kann man noch bis zum 21. Januar 2026 seinen Namen eingeben und bekommt dann eine Art virtuelle Bordkarte. Die Namen werden nach Nasa-Angaben gesammelt und sollen auf einer Speicherkarte Teil der Mond-Mission «Artemis 2» werden.

Hier geht es zur Registrierung.

Bei «Artemis 2» sollen die US-Astronautin Christina Koch, ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Raumfahrer Jeremy Hansen voraussichtlich im April 2026 mit der «Orion»-Kapsel rund zehn Tage lang um den Mond fliegen.

Astronauts for the Artemis 2 mission, from left, back up crew members Jenni Gibbons and Andre Douglas, mission specialist&#039;s Jeremy Hansen and Christina Koch, pilot Victor Glover and commander Rei ...
Das Team für die Mondmission «Artemis 2».Bild: keystone

Sie wären die ersten vier Raumfahrenden in der Nähe des Mondes, seit die Astronauten der «Apollo 17»-Mission den Erdtrabanten 1972 für einige Zeit betraten. Die Mission wurde allerdings schon mehrfach verschoben. (sda/dpa/con)

Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
