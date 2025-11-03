freundlich11°
Hazel Brugger mit deutschem Fernsehpreis Comedy-«Bambi» geehrt

03.11.2025, 11:3903.11.2025, 11:43

Die Stand Up Comedian Hazel Brugger erhält für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte in Deutschland einen «Bambi» in der Kategorie Comedy.

Hazel Brugger perferms live comedy in Bern, Switzerland Bern, Switzerland. 17th, September 2024.
Hazel Brugger ist in Zürich aufgewachsen und lebt heute in Frankfurt.Bild: imago

Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem «Bambi» geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin, die in den USA geboren wurde, in Zürich aufgewachsen ist und heute bei Frankfurt lebt, soll die Auszeichnung am 13. November in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Montag in München mitteilte.

«Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an», hiess es zur Begründung.

Und Mateja Mögel, Chefredakteurin der Zeitschrift «Freundin» und Mitglied der «Bambi»-Jury, sagte: «Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen.»

Der «Bambi» ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird live auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

epa12108094 Host Hazel Brugger reacts during the dress rehearsal for the Grand Final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, Switzerland, 16 May 2025. EPA/GEORGIOS KEFALAS
Hazel Brugger moderierte zusammen mit Sandra Studer und Michelle Hunziker den ESC in Basel.Bild: keystone

Erst vor wenigen Tagen war darüber hinaus bekannt geworden, dass Brugger für ihre Moderation beim Eurovision Song Contest in Basel auch beim Deutschen Comedypreis mit einem Sonderpreis gewürdigt wird. In diesem Zusammenhang dürfte neben ihren schlagfertigen Auftritten als Teil des Moderationsteams vor allem ihr Lied «Made in Switzerland» in Erinnerung bleiben, das sie zusammen mit Sandra Studer aufführte. Das Kurz-Musical zählt auf, was alles in der Schweiz erfunden wurde, wofür die Schweiz steht - und ist so ein witzig-ironischer Kommentar zu den Schweizer Eigenheiten. (sda/dpa)

Mehr zu Hazel Brugger:

ESC
Hazel Brugger gewinnt Deutschen Comedypreis für ESC-Moderation
