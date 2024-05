Elektronische Grenzkontrolle an britischen Flughäfen fällt aus

In Grossbritannien ist es nach Angaben von Flughäfen zu einem Ausfall der elektronischen Grenzkontrollen gekommen. Vermutet wurden zunächst technische Probleme.

«Die britische Grenzbehörde hat mit landesweiten Problemen zu kämpfen, die die eGates an einer Reihe von Flughäfen betreffen, Manchester inbegriffen», teilte der Flughafen in Manchester am Dienstagabend auf X (früher Twitter) mit. Hintergründe dazu wurden nicht genannt.

Schon im vergangenen Jahr hatten UK-Flughäfen mit technischen Problemen zu kämpfen. Hier: London-Heathrow. (Archiv) Bild: keystone

Sprecher der Flughäfen London-Heathrow und London-Gatwick zitierte der Sender «Sky News» mit ähnlich lautenden Aussagen. Demnach soll es für Passagiere zu langen Wartezeiten kommen. (sda/dpa)