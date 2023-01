Umstrittener Kardinal George Pell mit 81 Jahren gestorben

Pell war eine der umstrittensten Figuren der katholischen Kirche. Von 2014 bis 2019 war der einflussreiche Kleriker Finanzchef des Vatikans und einer der Vertrauten von Papst Franziskus . Zu jener Zeit musste Pell sich in Australien allerdings einem Missbrauchsprozess stellen, weil er in den Neunzigerjahren zwei Jungen sexuell missbraucht haben soll.

Nach Auskunft des Erzbischofs von Melbourne , Peter Comensoli, soll sich der Kardinal kürzlich eine Operation an der Hüfte unterzogen. Demnach sei es im Zusammenhang mit Eingriff bei Pell zu Herzproblemen gekommen sein, denen der 81-Jährige schliesslich erlag.

Der australische Kardinal George Pell ist tot. Pell, der 81 Jahre alt wurde, sei in Rom gestorben, teilte der Erzbischof von Sydney , Anthony Fisher, in der Nacht auf Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Das Erzbistum bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Authentizität der Mitteilung.

Der brisante Fund von Geheimdokumenten in Joe Bidens Büro – was wir schon darüber wissen

In Joe Bidens ehemaligem Büro wurden Dokumente entdeckt, die eventuell nicht dort hätten sein dürfen. Der Fall erinnert an jenen seines Vorgängers Donald Trump – und ist doch anders. Ein Überblick über das, was man schon weiss.

Die besagten Dokumente befanden sich in einem privaten Büro von US-Präsident Joe Biden, welches er zwischen 2017, nach dem Ende seiner Vizepräsidentschaft unter Barack Obama, und 2020, bis zum Beginn seiner eigenen Präsidentschaftskampagne, regelmässig nutzte. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters.