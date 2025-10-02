Messerangriff bei Synagoge in Manchester – am höchsten jüdischen Feiertag

In Manchester ist es laut Berichten der BBC und der Polizei zu einem Messerangriff bei einer Synagoge gekommen.

Es soll vier Verletzte geben. Zu deren Zustand ist noch nichts bekannt. Der Bürgermeister von Manchester ruft die Bevölkerung auf, die Gegend Crumpsall zu meiden. Es bestehe jedoch keine Gefahr mehr.

Sicherheitskräfte vor Ort. Bild: keystone

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt.

Die Polizei hat auf den mutmasslichen Täter geschossen, es ist noch unklar, ob er tot ist oder nicht.

Heute ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.

(rbu) mit Material von sda und dpa

