wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Religion

Messerangriff bei Synagoge in Manchester

Messerangriff bei Synagoge in Manchester – am höchsten jüdischen Feiertag

02.10.2025, 11:3802.10.2025, 12:08

In Manchester ist es laut Berichten der BBC und der Polizei zu einem Messerangriff bei einer Synagoge gekommen.

Es soll vier Verletzte geben. Zu deren Zustand ist noch nichts bekannt. Der Bürgermeister von Manchester ruft die Bevölkerung auf, die Gegend Crumpsall zu meiden. Es bestehe jedoch keine Gefahr mehr.

Emergency services at the scene of a stabbing at Heaton Park Hebrew Congregation synagogue, in Crumpsall, Manchester, England, Thursday Oct. 2, 2025. (Peter Byrne/PA via AP) Britain Synagogue Stabbing
Sicherheitskräfte vor Ort.Bild: keystone

Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt.

Die Polizei hat auf den mutmasslichen Täter geschossen, es ist noch unklar, ob er tot ist oder nicht.

Heute ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag.

(rbu) mit Material von sda und dpa

Update folgt ...

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    5 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Linksrechtsblablabla
    02.10.2025 12:05registriert Januar 2021
    Wir müssen ganz entschieden gegen diesen um sich greifenden antisemitmus vorgehen. Auch eine Überwachung von sm ist dazu nötig mit harten strafen
    288
    Melden
    Zum Kommentar
    5
    Meistgelesen
    1
    Warum Putin in argen Nöten ist
    2
    Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
    3
    Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
    4
    «Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
    5
    80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
    Meistkommentiert
    1
    Aufbringung der Gaza-Flottille laut EDA im Gange ++ Israel stoppt Boote der Gaza-Flottille
    2
    Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
    3
    Hier könnte es in der Schweiz Wohnraum für zwei Millionen Menschen geben
    4
    Wie die USA zu einem Shithole Country werden
    5
    Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
    Meistgeteilt
    1
    USA liefern Ukraine Infos und Raketen für Angriffe auf Ziele in Russland
    2
    Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
    3
    Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
    4
    Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
    5
    Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
    Erdbeben auf den Philippinen – Opferzahl steigt auf 72
    Nach dem schweren Erdbeben auf den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 72 gestiegen. Fast 300 Menschen seien verletzt worden, teilte der Katastrophenschutz mit. Ob noch Menschen unter den Trümmern eingestürzter Häuser verschüttet sind, war zunächst unklar. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, es gebe derzeit offiziell keine vermissten Personen. Das Beben der Stärke 6,9 hatte am Dienstagabend vor allem die dicht besiedelte Provinz Cebu im Zentrum des Inselstaates erschüttert.
    Zur Story