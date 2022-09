Video: extern / rest/bbc

Hier verkündet der BBC-Moderator den Tod der Königin

Kurz nach 19.30 Uhr verkündete BBC den Tod von Queen Elizabeth II.. So wurde der historische Moment im britischen Fernsehen übertragen.

Queen Elizabeth II. war die dienstälteste Monarchin des Vereinigten Königreichs – 70 Jahre lang hatte sie reagiert. Nun ist sie im Alter von 96 Jahren in Balmoral, Schottland, gestorben. Diese Nachricht verkündete der BBC-Moderator Huw Edwards am Donnerstag, kurz nach 19.30 Uhr.

Er tat dies, wie es im vordefinierten Protokoll definiert wurde: im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte. Sichtlich betroffen erklärte er:

«Die BBC unterbricht ihr normales Programm, um eine wichtige Ankündigung zu machen. Sie hören die BBC-Nachrichten aus London. Der Buckingham Palast hat den Tod von Queen Elizabeth II. bekannt gegeben. Die Königin sei friedlich in Balmoral gestorben.»

Weiter erklärte er: «Der König und seine Gemahlin werden heute Abend in Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren.» Der kurzen Erklärung folgte das Abspielen der ehemaligen britischen Hymne «God Save the Queen». Sie wird künftig mit dem Satz «God Save the King» gesungen.

Video: extern / rest/bbc

(pit)