Kates Rede im Wortlaut

Am Freitagabend wurde bekannt, dass Kate an Krebs erkrankt ist und sich in Behandlung befindet. Die Prinzessin hat sich für die Botschaft selbst vor die Kamera erstellt. Ihre Rede im Wortlaut.

Ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um euch persönlich für all die wundervollen Nachrichten der Unterstützung und für euer Verständnis während meiner Genesung von der Operation zu danken.

Es waren unglaublich harte Monate für unsere gesamte Familie, aber ich hatte ein fantastisches Ärzteteam, das sich hervorragend um mich gekümmert hat, wofür ich sehr dankbar bin.

Im Januar unterzog ich mich in London einer grösseren Bauchoperation. Damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei. Die Operation war erfolgreich. Bei den Untersuchungen nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass es Krebs ist. Mein Ärzteteam riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung.

Das war natürlich ein riesiger Schock. William und ich haben alles getan, was wir konnten, um dies im Interesse unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen. Wie ihr euch vorstellen können, hat dies Zeit in Anspruch genommen.

Ich habe Zeit gebraucht, um mich von der grossen Operation zu erholen, damit ich mit der Behandlung beginnen konnte. Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles in einer für sie angemessenen Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird.

Ich habe ihnen gesagt, dass es mir gut geht und ich jeden Tag stärker werde, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, gesund zu werden – in meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele.

William an meiner Seite zu haben, ist eine grosse Quelle des Trostes und der Beruhigung. Das Gleiche gilt für die Liebe, Unterstützung und Freundlichkeit, die mir von so vielen von euch entgegengebracht wurde. Das bedeutet uns beiden so viel.

Wir hoffen, Ihr habt Verständnis dafür, dass wir als Familie nun etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschliessen kann. Meine Arbeit hat mir immer viel Freude bereitet, und ich freue mich darauf, wieder dabei zu sein, wenn es mir möglich ist. Aber jetzt muss ich mich auf meine vollständige Genesung konzentrieren. (lak/dab)