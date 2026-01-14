freundlich
DE | FR
burger
International
Russland

Moldau erwägt Vereinigung mit Rumänien wegen Russland

Aus Angst vor Putin – Moldau erwägt Vereinigung mit Rumänien

Moldau kämpft ums Überleben. Um sich vor Russland zu schützen, will das Land der EU beitreten. Jetzt bringt Maia Sandu auch andere Schritte ins Spiel.
14.01.2026, 14:4114.01.2026, 14:41
Nilofar Breuer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Angst vor dem Aggressor Wladimir Putin ist gross. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine herrscht in Moldau die Sorge, dass Moskau auch die ehemalige Sowjetrepublik zwischen Rumänien und der Ukraine angreifen könnte. Doch die Demokratie im Land ist nicht nur militärisch bedroht.

epa12593813 President of Moldova Maia Sandu gives statements after her meeting with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, in Athens, Greece, 15 December 2025. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
«Für ein kleines Land wie Moldau wird es immer schwieriger.»Bild: keystone

Da Russland die Republik Moldau als Teil seiner traditionellen Einflusszone betrachtet, versucht der Kreml systematisch, den politischen Kurs des Landes zu beeinflussen. So unterstützt Moskau pro-russische Parteien, verbreitet Desinformation und versucht, pro-westliche Reformen zu blockieren oder zu schwächen.

Um die Demokratie des Landes vor dem Druck aus Russland zu schützen, wäre die moldauische Präsidentin Maia Sandu nun zu drastischen Schritten bereit: Die prowestliche Staatschefin hat sich für eine Vereinigung ihres Landes mit dem EU- und Nato-Mitglied Rumänien ausgesprochen.

Bild
Bild: t-online

Wie realistisch ist eine Vereinigung?

Sollte es dazu ein Referendum geben, würde sie für die Vereinigung stimmen, sagte Sandu in einem Interview für den britischen Podcast «The Rest is Politics». «Schauen Sie sich an, was in der Welt geschieht. Für ein kleines Land wie Moldau wird es immer schwieriger, als Demokratie, als souveränes Land zu überleben und natürlich auch, sich Russland zu widersetzen.»

Dass es demnächst tatsächlich zu einer Vereinigung von Rumänien und Moldau kommt, ist allerdings kaum zu erwarten. Jüngsten Umfragen zufolge befürwortet nur etwa ein Drittel der Bevölkerung einen solchen Schritt. Das deckt sich auch mit Ergebnissen von Umfragen, die vor den Parlamentswahlen Ende September erhoben wurden, bei denen Sandus pro-europäische Regierungspartei ein neues Mandat erhielt.

Moldova&#039;s president, Maia Sandu, arrives for an informal political and strategic dialogue at Bella Center during the European Political Community (EPC) in Copenhagen, Denmark, Thursday, Oct. 2, 2 ...
Die Präsidentin von Moldawien Maia Sandu.Bild: keystone

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts iData zeigte bereits im August, dass 61,5 Prozent der moldauischen Bevölkerung gegen einen Zusammenschluss mit Rumänien waren, während 31 Prozent sich dafür aussprachen.

EU-Beitritt bleibt grösste Hoffnung

Der moldauischen Präsidentin ist das bewusst. Auch in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview räumte Sandu ein, dass die meisten Moldauer ihre Position derzeit nicht unterstützten: «Als Präsidentin der Republik Moldau verstehe ich, dass es keine Mehrheit für eine Vereinigung mit Rumänien gibt, wohl aber eine Mehrheit für den Beitritt zur Europäischen Union, und wir handeln in diesem Sinne. Das ist ein deutlich realistischeres Ziel und hilft uns, unsere Souveränität zu schützen.»

Ihre Regierung strebt einen EU-Beitritt bis 2030 an, muss dafür jedoch schwierige Reformen umsetzen. Am heutigen Dienstag veröffentlichte Moldau dazu ein strategisches Planungsdokument: Das «Nationale Programm für den Beitritt zur Europäischen Union 2025–2029» umfasst über 880 Seiten und definiert Verantwortlichkeiten, Umsetzungsfristen und Mechanismen zur Überwachung des Fortschritts.

Moldau bleibt ein gespaltenes Land

Moldau hat rund 2,4 Millionen Einwohner, darunter eine rumänischsprachige Mehrheit und eine russischsprachige Minderheit. Noch bis 2020 waren in der Republik Moldau pro-russische Sozialisten an der Macht.

Die im Norden und Osten an die Ukraine grenzende Republik Moldau war in der Zwischenkriegszeit Teil Rumäniens, wurde aber während des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion annektiert. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlangte sie 1991 ihre Unabhängigkeit. Rund 1,5 Millionen Moldauer besitzen die rumänische Staatsbürgerschaft.

Im Osten der Republik Moldau hat sich das überwiegend pro-russische separatistische Transnistrien abgespalten. Der schmale Landstrich an der Grenze zur Ukraine wird von Russland unterstützt, gilt international aber nicht als unabhängiger Staat.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Nach Trumps Eingreifen: Schattenflotte kehrt unter russischer Flagge zurück
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
2 Jahre Ukraine-Krieg in 34 Bildern
1 / 37
2 Jahre Ukraine-Krieg in 34 Bildern
Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Videos nach Absturz von Militärtransportflugzeug in Russland aufgetaucht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Drei Dinge, die auch du von Afrika lernen kannst
Wie perfekt alles in der Schweiz läuft, das merkst du meist erst, wenn du im Ausland bist. Bei meinem Besuch des Afrika-Cups in Marokko habe ich erneut drei Dinge bemerkt, die uns hier im Alltag auch gut tun würden.
Die Fan-ID. Die. Ist. Wichtig. Ohne sie bist du am Afrika-Cup verloren. Du wirst sie überall brauchen. Um das Stadion zu betreten natürlich. Aber auch, damit die Medien-Akkreditierung überhaupt gültig ist. Die Botschaft des Afrikanischen Fussballverbandes CAF ist vor dem Turnier klar. Also lade ich mir die App runter, registriere mich mit Pass und Bild. Alles klappt.
Zur Story