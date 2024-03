EU-Ratspräsident trollt Putin – und gratuliert zum Wahlsieg

Die Präsidentschaftswahlen in Russland haben begonnen und dauern bis Sonntag. Trotzdem sind die ersten Gratulationen bereits eingetroffen. Die aktuellen Entwicklungen bei den Wahlen im Russland im Überblick:

Michel gratuliert Putin zum Sieg

EU-Ratspräsident Charles Michel hat zwei Tage vor Wahlende bereits Wladimir Putin als Sieger bei der viel kritisierten russischen Präsidentenwahl gratuliert.

«Ich möchte Wladimir Putin zu seinem Erdrutschsieg bei den heute beginnenden Wahlen gratulieren», spottete er am Freitag auf der Plattform X.

«Keine Opposition. Keine Freiheit. Keine Wahl.»

Die auf drei Tage angesetzte Präsidentenwahl endet an diesem Sonntag. Zwar gilt als sicher, dass Kremlchef Wladimir Putin zum fünften Mal als Sieger aus der Abstimmung hervorgeht. Moskaus Machtapparat will aber eine möglichst hohe Wahlbeteiligung erzielen, um die Abstimmung als legitim zu bezeichnen.

Damit will sich der 71-Jährige Unterstützung für seinen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sichern und sechs weitere Jahre regieren.

Die ersten Unregelmässigkeiten

Wegen einer Vielzahl von Wählern, die im Internet ihre Stimme abgeben wollten, sei es zeitweilig zu Aussetzern des Systems gekommen, teilte die zentrale Wahlkommission der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge am Freitag mit. Allein in der Hauptstadt Moskau hätten am Morgen 500'000 Menschen online ihre Stimme abgegeben, hiess es.

Eine Frau benutzt ihren Laptop für die elektronische Stimmabgabe während der Präsidentschaftswahlen in dem Dorf Petrovo-Dalneye, außerhalb von Moskau, Russland, Freitag, 15. März 2024. Bild: keystone

Wahlen als Volksfest

Teils wurde die Abstimmung wie ein Volksfest mit Folkloredarbietungen und Auftritten von Sängern organisiert. Viele prominente Politiker, darunter Aussenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schoigu, gaben früh ihre Stimme ab – «für Russlands Zukunft», wie es offiziell heisst.

Sergej Schoigu bei der Stimmabgabe. Bild: keystone

Der Chef der Partei Gerechtes Russlands, Sergej Mironow, der Putin offen unterstützt, warf seinen ausgefüllten Stimmzettel ohne Briefumschlag in die transparente Urne ein.

