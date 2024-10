Den nun veröffentlichten Zahlen zufolge sind die Militärausgaben aber mehr als doppelt so hoch wie jene im sozialen Bereich – und höher als die Ausgaben für jeden anderen Wirtschaftsbereich.

Vor der Übermittlung des Haushaltsentwurfs an das Parlament hatte die Regierung in Moskau erklärt, neben den Militärausgaben würden auch die Mittel für sozialpolitische Massnahmen und die Investitionen erhöht. Die «oberste Priorität» des Haushalts sei die «soziale Unterstützung für die Bürger», hatte Finanzminister Anton Siluanow vergangene Woche erklärt.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Russland seine Militärausgaben auf das höchste Niveau seit dem Ende der Sowjetunion angehoben. Ziel ist es, die Produktion von Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen hochzufahren und den Sold der im Kampf befindlichen Einheiten zu erhöhen.

Auch in den Jahren 2026 und 2027 sollen die Ausgaben für das Militär nur geringfügig sinken – auf 121 beziehungsweise 123 Milliarden Franken.

In der Öffentlichkeit haben der Ministerpräsident der Russischen Föderation, Michail Mischustin, und andere Kabinettsmitglieder Angaben zur Steigerung des russischen Verteidigungsetats vermieden.

«Russland führt bereits hybriden Krieg gegen uns, und es bereitet sich auch auf eine grosse militärische Auseinandersetzung vor. Die Militarisierung und Rüstungsproduktion sind Anzeichen, aber auch die systematische Umwandlung der von Russland besetzten Gebiete in Militärbasen.»

Insgesamt geht wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine damit ein Drittel des russischen Haushalts in den Rüstungs- und Verteidigungssektor.

In der vergangenen Woche hatte bereits der Finanzdienst Bloomberg von steigenden Militärausgaben in Moskau berichtet. Dessen Schätzung von umgerechnet 124 Milliarden Franken habe aber noch etwas niedriger als der tatsächlich nun veranschlagte Wert gelegen, berichtet «The Bell» unter Berufung auf ein entsprechendes Dokument (einen erklärenden Anhang zu dem ins Parlament eingebrachten Haushaltsgesetz).

Russland will einem Gesetzentwurf zufolge im kommenden Jahr 13,5 Billionen Rubel (etwa 127 Milliarden Franken) aus dem Staatshaushalt für sein Militär ausgeben. Das sei eine Steigerung um ein Viertel gegenüber dem laufenden Jahr, berichtete das unabhängige Wirtschaftsportal «The Bell».

