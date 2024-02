15 Bilder aus Nawalnys Leben – und sein letztes

Alexei Nawalny war umstritten: Fiel er 2007 noch wegen rassistischer Parolen auf, so wurde in den vergangenen Jahren als Kreml-Kritiker gefeiert. Jetzt ist er tot. Sein Leben in Bildern.

Im März 2012 wurde Putin erneut zum Präsident Russlands gewählt. Nawalny protestierte gegen den Wahlsieg – und wurde kurz nachdem dieses Bild entstanden war, verhaftet. Bild: imago images

Nawalny wurde im Juli 2013 von der Polizei festgenommen, nachdem er vor dem Sitz der Moskauer Wahlkommission zu einer Gruppe seiner Anhänger gesprochen hatte. Bild: AP

Im Juli 2013 wurde Nawalny in einem Prozess wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Haft verurteilt; am Oktober 2013 wurde diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt – dies feierte Nawalny mit seiner Frau Julia. Bild: AP

Julia und Alexei Nawalny an einer Demonstration im Oktober 2013.

Im Februar 2017 verurteilte ein Gericht Nawalny zu fünf Jahren auf Bewährung. Ihm wurde vorgeworfen, einer staatlichen Firma Bauholz im Wert von mehreren Hunderttausend Franken gestohlen zu haben. Nawalny ging in Berufung. Bild: AP

Nawalnys Ehefrau behandelte ihn, nachdem unbekannte Angreifer ihn im April 2017 überrascht hatten und sein Gesicht mit grünem Antiseptikum übergossen hatten. Bild: AP

Seine Frau und Kinder begleiteten ihn stets: Hier im Mai 2017 war die Familie Nawalny (ohne Tochter) an einer Demonstration. Bild: imago stock&people

2018 kandidierte Nawalny für die Präsidentschaftswahlen in Russland. Sein Slogan: «Еs ist Zeit zu wählen.» Bild: imago stock&people

2018 wurde Nawalny erneut für 50 Tage inhaftiert. Grund: Protestaufrufe. Bild: AP

Im Februar 2020 nahmen Nawalny und seine Frau an einem Gedenkmarsch für den Oppositionsführer Boris Nemzow in Moskau teil. Nemzow wurde 2015 erschossen. Bild: AP

Am 20. August 2020 wurde Nawalny vergiftet – und überlebte. Bild: DPA privat/Instagram

Im Januar 2021 reiste Nawalny nach Russland – obwohl er wusste, dass er verhaftet werden würde. Bild: EPA

Nawalny während einer Anhörung vor dem Moskauer Stadtgericht im Februar 2021. Bild: AP Moscow City Court

Während ihr Vater in Haft sass, nahm seine Tochter Darja im Dezember 2021 den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments entgegen – im Namen ihres Vaters. Bild: www.imago-images.de

2022 erschien ein Film über Nawalny – und bekam eine Oskar-Auszeichnung als bester Dokumentarfilm. Nawalnys Familie nahm den Preis entgegen. Bild: www.imago-images.de

Nawalny im Mai 2023 während einer Anhörung in Moskau. Die Haft hinterlässt Spuren: Nawalny sieht müde und ausgemergelt aus. Bild: www.imago-images.de

Nawalny erhielt im November 2023 einen Bambi in der Kategorie «Mut». Seine Frau nahm ihn entgegen. Bild: www.imago-images.de

Das letzte Bild, welches von Nawalny veröffentlicht wurde, stammt aus der Strafanstalt. Es wird auf Januar 2024 datiert. Bild: youtube/sbsnews

(jub)