International
Russland

Telegram: Strafverfahren gegen Gründer Pawel Durow

Regierungszeitung: Strafverfahren gegen Telegram-Gründer

24.02.2026, 15:3824.02.2026, 15:38

Moskaus Vorgehen gegen den Messengerdienst Telegram spitzt sich zu. Die Handlungen des Telegram-Mitgründers Pawel Durow würden im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Unterstützung terroristischer Aktivitäten untersucht.

Pawel Durow, Telegram-Gründer und Chef des Messenger-Dienstes.
Der Telegram-Gründer Pawel Durow.Bild: Screenshot: Instagram

Das schrieb unter anderem die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» in einem Text, der mit Informationen des Inlandsgeheimdienstes FSB entstanden sein soll.

Der Messenger soll bei zahlreichen Straftaten genutzt worden sein, schrieb die Regierungszeitung und berief sich auf russische Behörden. Sie nannte dabei – ohne Belege – unter anderem den schweren Terroranschlag mit mehr als 140 Toten in der Konzerthalle Crocus City Hall in Moskau vor knapp zwei Jahren.

Durow verliess Russland vor Jahren

Es ist eine weitere Eskalation im Umgang mit dem Messengerdienst in Russland. Erst am Wochenende hatte der FSB ihn als Sicherheitsrisiko eingestuft. Kremlsprecher Dmitri Peskow wiederholte nun den Vorwurf, dass Telegram die Zusammenarbeit verweigere. Zuständige Behörden ergriffen daher Massnahmen.

ARCHIV - Kremlsprecher Dmitri Peskow. Foto: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa
Der Kremlsprecher Dmitri Peskow.Bild: sda

Durow hat Russland bereits vor Jahren verlassen. Telefonate über Telegram sind dort schon lange blockiert, zuletzt wurde der Messenger gedrosselt. Andere Dienste wie WhatsApp und Signal sind gesperrt. Moskau hat die Zensur im Internet seit Beginn seiner Invasion in die Ukraine vor vier Jahren massiv verschärft. (sda/dpa)

