Bill Gates gibt Affären mit zwei Russinnen zu

Bill Gates ist in die Offensive gegangen und bat seine Mitarbeitenden um Verzeihung. Bei einer internen Versammlung der Gates Foundation am Dienstag sprach er offen über seine Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und gab zu, während seiner Ehe mit Melinda French Gates zwei Affären mit russischen Frauen gehabt zu haben, wie das «Wall Street Journal» berichtet.

Gates nahm Stellung zu den kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten, die ihn zusammen mit Frauen zeigen, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Er erklärte, die Fotos seien nach einem Treffen mit Epstein zusammen mit dessen Assistentinnen entstanden. Ausserdem betonte er: «Zur Klarstellung: Ich habe nie Zeit mit Opfern oder den Frauen um ihn herum verbracht.»



Fotodokument aus den Epstein-Files: Microsoft-Mitgründer Bill Gates mit einer jungen Frau (zensiert). bild: keystone

«Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen.»

Eine russische Bridge-Spielerin

Unter den kürzlich veröffentlichten E-Mails waren zwei Nachrichten von Epstein an sich selbst vom Juli 2013, die wie ein Rücktrittsschreiben von Gates’ damaligem Berater Boris Nikolic aussahen. Eine E-Mail erwähnte einen Ehekonflikt und angebliche «illegale Affären».

Bill Gates und Boris Nikolic 2012 in Washington, DC. bild getty images

In einem Town-Hall-Meeting sprach Gates nun offen über sein Privatleben: Er habe zwei Affären gehabt – eine mit einer russischen Bridge-Spielerin und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die er über geschäftliche Kontakte kennengelernt habe. Nikolic, der sowohl Gates als auch Epstein nahe stand, habe von den Affären gewusst und Epstein davon erzählt.

Epstein soll später das Wissen über Gates’ Affäre mit der Bridge-Spielerin genutzt haben, um ihn zu bedrohen, berichtete das «Wall Street Journal» bereits 2023. Gates hatte die Frau etwa 2010 kennengelernt, als sie Anfang 20 war. Epstein traf sie 2013 und bezahlte später ihren Kurs an einer Software-Coding-Schule. 2017 schrieb Epstein Gates eine E-Mail und bat um Erstattung der Kosten.



Bill und Melinda Gates waren bis 2021 verheiratet. Bild: AP

In einer E-Mail vom 4. Juli 2013 an Boris Nikolic schrieb Epstein: «Bill läuft Gefahr, vom reichsten Mann zum grössten Heuchler zu werden, Melinda zur Lachnummer, die Spenden könnten verloren gehen.» Er nannte zwei Frauen, mit denen Gates Affären hatte, und meinte, sie könnten «über Nacht bekannt werden».

Gates sagte im Town-Hall-Meeting, dass 2014 das letzte Jahr war, in dem er sich mit Epstein traf, obwohl es noch einige «Nebenangelegenheiten» gab, die Epstein ansprach. «Danach schickte er weiterhin E-Mails, auf die ich aber nicht reagierte», so Gates. (fak)