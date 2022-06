Johnson, Trudeau und von der Leyen witzeln am G7-Gipfel über Putins Foto-Posen

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beherrschen auch den G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Doch so ernst die Lage auch ist – kurz vor ihrer ersten Arbeitssitzung haben sich einige prominente Teilnehmende über den russischen Präsidenten Wladimir Putin lustig gemacht. Grund dafür waren einige Fotos des Kreml-Chers.

Auslöser für die Scherze waren Äusserungen des britischen Regierungschefs Boris Johnson. Dieser fragte vor dem Fototermin angesichts der hohen Temperaturen, ob man die Jacketts ausziehen solle oder nicht. Johnson schlug vor, diese auszuziehen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau entgegnete, man solle warten, bis die Fotos gemacht worden seien.

Johnson, Trudeau und von der Leyen witzeln über Putin Video: watson

Daraufhin argumentierte Johnson scherzhaft: «Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin» – der Kreml-Chef ist immer wieder mit nacktem Oberkörper auf Fotos zu sehen. Trudeau erwiderte daraufhin: Reiten mit nackten Oberkörper, das müsse man machen. Er spielte damit auf ein bekanntes Foto Putins in solcher Pose an.

Reiten mit nacktem Oberkörper: Über solche Bilder wurde am G7-Gipfel gewitzelt. Bild: AP RIA Novosti

Diese Idee schien auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu mögen. Oh ja, das ist das beste, so die Deutsche dazu. Und Johnson erklärte: «Wir müssen unsere Brustmuskeln zeigen.»

Die Zitate wurden von Kamerateams aufgezeichnet, die vor Beginn der G7-Runde kurzzeitig für Aufnahmen in dem Saal zugelassen waren. Am Ende setzte sich Trudeau in der scherzhaften Diskussion durch – die Fotos wurden noch mit Jacketts geschossen. (dab)