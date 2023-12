Vizechefin von Putins Lieblingszeitung stirbt plötzlich

Menschen stehen im ehemaliges McDonald's-Restaurant in Moskau, an, um ihre Bestellung aufzugeben.

So sieht der neue «McDonald's» in Russland aus

Hamas-Rakete fällt in Supermarkt +++ USA erwarten «äusserst ernste Gespräche» in Israel

Der neue polnische Regierungschef Tusk kündigt eine grundlegende Wende an

Polens neuer Regierungschef Donald Tusk hat eine grundlegende Wende in der Europapolitik seines Landes angekündigt und will, dass Polen eine führende Rolle in der EU einnimmt.

Polen müsse durch gute Zusammenarbeit zu einem Anführer in der EU werden, sagte der neue polnische Regierungschef Donald Tusk am Dienstag in seiner Regierungserklärung. Er betonte auch, dass Polen sich in EU und NATO für weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine einsetzen werde.