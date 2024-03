Russland stuft Leningrader Blockade als deutschen Völkermord ein

Als humanitäre Geste fördert Deutschlands Regierung seit 2019 aber soziale und medizinische Hilfen für überlebende Blockade-Opfer in St.Petersburg. In dem neuen Papier aus Moskau heisst es dazu, eine humanitäre Geste, die dem Geschehen angemessen sei, stehe noch aus. (rbu/sda/dpa)

Das russische Aussenministerium störte sich in der Note erneut daran, dass Deutschland nur jüdischen Opfern der Blockade individuell Entschädigung zahle. «Die russische Seite sieht eine solche Praxis der deutschen Seite als ethnische Diskriminierung», zitierte Tass aus der Note. Opfer aller Nationalitäten sollten entschädigt werden – so die Forderung.

«Die Leningrader Blockade war ein furchtbares Kriegsverbrechen, das die deutsche Wehrmacht über Leningrad und seine Bevölkerung gebracht hat», hiess es dazu aus dem Auswärtigen Amt. Dies habe die Bundesregierung mehrfach betont und halte an dieser Rechtsauffassung fest. Zum 80. Jahrestag des Blockadeendes in diesem Januar habe die deutsche Botschaft in Moskau mit mehreren Veranstaltungen der Opfer gedacht. Botschafter Alexander Graf Lambsdorff habe sich mit Überlebenden getroffen.

Russland verlangt von Deutschland, die Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg 1941–44 nicht nur als Kriegsverbrechen, sondern als Genozid anzuerkennen. Das russische Aussenministerium habe eine entsprechende diplomatische Note an das Auswärtige Amt geschickt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass in Moskau.

Milliarden für AHV und Armee reissen Loch in Bundeskasse – was die Parteien dagegen tun

Ex-Trump-Berater Navarro tritt Haftstrafe an

Der einstige Wirtschaftsberater von Ex-US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat eine viermonatige Haftstrafe angetreten. Am Dienstag wurde der 74-Jährige in einem Gefängnis in Miami im US-Bundesstaat Florida vorstellig, wie US-Medien übereinstimmend berichteten, darunter die «New York Times» und der Sender CNN. Ein Gesuch Navarros vor dem Obersten Gerichtshof, den Haftantritt angesichts eines laufenden Berufungsverfahrens vorerst zu verhindern, war am Montag gescheitert.