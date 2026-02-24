bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
Sport

Norwegens Langlauf-Star Klæbo küsste Freundin 3 Monate lang nicht

Winter Olympics in Milan Cortina 2026 Val di Fiemme, Italy 20260221. Johannes Hosflot Klaebo with his first five gold medals, and that in this photo he has borrowed the gold medal from Emil Iversen. K ...
Über-Olympianike: Johannes Høsflot Klæbo mit seinen sechs Goldmedaillen.Bild: www.imago-images.de

Norwegens Langlauf-Star Klæbo küsste Freundin 3 Monate lang nicht

Bei den Olympischen Spielen stellte der Norweger Johannes Høsflot Klæbo einen Gold-Rekord auf. Dafür nahm er auch Liebes-Entzug in Kauf.
24.02.2026, 05:3424.02.2026, 05:34
Nils Kögler / t-online
Ein Artikel von
t-online

Sechs Rennen, sechsmal Gold: Der norwegische Langläufer Johannes Høsflot Klæbo beherrschte seinen Sport bei den Olympischen Spielen nach Belieben. Mit seinen sechs Goldmedaillen stellte er sogar einen olympischen Rekord auf.

Winter Olympics in Milan Cortina 2026 Val di Fiemme, Italy 20260218. Johannes Hosflot Klaebo from Norway greets his girlfriend Pernille Dosvik after the cross-country team sprint on Lago di Tesero dur ...
Sicherheitsabstand: Johannes Høsflot Klæbo und seine Partnerin Pernille Døsvik im Val di Fiemme.Bild: www.imago-images.de

Nicht nur deshalb war sein Zieleinlauf beim Massenstart über 50 Kilometer, dem letzten der sechs Rennen, jedoch besonders. Im Ziel wartete nämlich Klæbos Freundin Pernille Døsvik auf den 29-Jährigen. Sie empfing ihren siegreichen Freund mit einem Kuss. Wie Døsvik dem norwegischen Sender NRK nun verriet, war es der erste Kuss des Paares seit drei Monaten.

Laut NRK lebte das Paar seit Dezember in einer strengen Quarantäne, um Klæbo vor Olympia nicht der Gefahr einer Krankheit auszusetzen. Dabei soll der Kontakt zwischen den beiden streng geregelt gewesen sein – ohne Küsse. «Das einzige Mal, dass ich sie gesehen habe, war gestern Abend bei einem kleinen Spaziergang – das war das einzige Mal während der ganzen Spiele. Es war an der Zeit, sie jetzt zu treffen, und ich freue mich darauf, wenn das hier vorbei ist, damit wir noch mehr Zeit miteinander haben», sagte Klæbo nach seinem Triumph. Mit Blick auf den Kuss liess er wissen:

«Heute ist es erlaubt. Heute ist der letzte Tag, also ist die Quarantäne gebrochen.»
Winter Olympics in Milan Cortina 2026 Val di Fiemme, Italy 20260208. Grandfather and girlfriend of Johannes Hosflot Klaebo, Kare Hosflot and Pernille Dosvik in the stands during the men s cross-countr ...
Pernille Døsvik musste lange auf körperliche Nähe zu ihrem Freund verzichten.Bild: www.imago-images.de

Klæbos Olympia-Quarantäne passt dabei durchaus in ein Muster. Der Norweger ist bekannt dafür, dass er dem Erfolg alles unterordnet, einen sehr kontrollierten und asketischen Lebensstil pflegt. Seine Freundin trifft es dabei öfter: Jedes Mal, wenn sie mit Freundinnen im Kino war, muss sie zwei Tage bei ihren Eltern einziehen, bis sichergestellt ist, dass sie sich keine Infektion zugezogen hat.

Der Langlebigkeit ihrer Beziehung tut das jedoch keinen Abbruch: Klæbo und Døsvik sind bereits seit 2018 ein Paar, seit 2025 sogar verlobt. Ihrer Bewunderung für ihren Freund verlieh Døsvik auch auf Instagram Ausdruck: Dort schrieb sie: «Ich bewundere deinen Antrieb, deine Kompromisslosigkeit und deine Gelassenheit. Aber am meisten bewundere ich dich für den Menschen, der du bist. Ich liebe dich.» Und über den ersten Kuss seit Monaten sagte sie:

«Er war sehr schön.»
Mehr Olympia:

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Es regnet weiter Schweizer Medaillen – der Olympia-Medaillenspiegel
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina dauern noch bis am Sonntag, 22. Februar.
Zur Story