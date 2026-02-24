Über-Olympianike: Johannes Høsflot Klæbo mit seinen sechs Goldmedaillen. Bild: www.imago-images.de

Norwegens Langlauf-Star Klæbo küsste Freundin 3 Monate lang nicht

Bei den Olympischen Spielen stellte der Norweger Johannes Høsflot Klæbo einen Gold-Rekord auf. Dafür nahm er auch Liebes-Entzug in Kauf.

Nils Kögler / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Sechs Rennen, sechsmal Gold: Der norwegische Langläufer Johannes Høsflot Klæbo beherrschte seinen Sport bei den Olympischen Spielen nach Belieben. Mit seinen sechs Goldmedaillen stellte er sogar einen olympischen Rekord auf.

Sicherheitsabstand: Johannes Høsflot Klæbo und seine Partnerin Pernille Døsvik im Val di Fiemme. Bild: www.imago-images.de

Nicht nur deshalb war sein Zieleinlauf beim Massenstart über 50 Kilometer, dem letzten der sechs Rennen, jedoch besonders. Im Ziel wartete nämlich Klæbos Freundin Pernille Døsvik auf den 29-Jährigen. Sie empfing ihren siegreichen Freund mit einem Kuss. Wie Døsvik dem norwegischen Sender NRK nun verriet, war es der erste Kuss des Paares seit drei Monaten.

Laut NRK lebte das Paar seit Dezember in einer strengen Quarantäne, um Klæbo vor Olympia nicht der Gefahr einer Krankheit auszusetzen. Dabei soll der Kontakt zwischen den beiden streng geregelt gewesen sein – ohne Küsse. «Das einzige Mal, dass ich sie gesehen habe, war gestern Abend bei einem kleinen Spaziergang – das war das einzige Mal während der ganzen Spiele. Es war an der Zeit, sie jetzt zu treffen, und ich freue mich darauf, wenn das hier vorbei ist, damit wir noch mehr Zeit miteinander haben», sagte Klæbo nach seinem Triumph. Mit Blick auf den Kuss liess er wissen:

«Heute ist es erlaubt. Heute ist der letzte Tag, also ist die Quarantäne gebrochen.»

Pernille Døsvik musste lange auf körperliche Nähe zu ihrem Freund verzichten. Bild: www.imago-images.de

Klæbos Olympia-Quarantäne passt dabei durchaus in ein Muster. Der Norweger ist bekannt dafür, dass er dem Erfolg alles unterordnet, einen sehr kontrollierten und asketischen Lebensstil pflegt. Seine Freundin trifft es dabei öfter: Jedes Mal, wenn sie mit Freundinnen im Kino war, muss sie zwei Tage bei ihren Eltern einziehen, bis sichergestellt ist, dass sie sich keine Infektion zugezogen hat.

Der Langlebigkeit ihrer Beziehung tut das jedoch keinen Abbruch: Klæbo und Døsvik sind bereits seit 2018 ein Paar, seit 2025 sogar verlobt. Ihrer Bewunderung für ihren Freund verlieh Døsvik auch auf Instagram Ausdruck: Dort schrieb sie: «Ich bewundere deinen Antrieb, deine Kompromisslosigkeit und deine Gelassenheit. Aber am meisten bewundere ich dich für den Menschen, der du bist. Ich liebe dich.» Und über den ersten Kuss seit Monaten sagte sie:

«Er war sehr schön.»

Verwendete Quellen: