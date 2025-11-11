wechselnd bewölkt
Lamborghini geht in Flammen auf – russischer Krypto-Unternehmer stirbt

Ein russischer Unternehmer rast über eine Moskauer Autobahn – kurz darauf steht sein Luxuswagen in Flammen. Er kann sich nicht rechtzeitig ins Freie retten.
11.11.2025, 04:2111.11.2025, 04:21
Leon Pollok / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der russische Unternehmer und Krypto-Millionär Alexey Dolgikh ist bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, starb Dolgikh in der Nacht auf Sonntag auf einer Moskauer Autobahn. Sein Lamborghini brannte vollständig aus.

lambo krypto billionaire
Zwei Männer kamen bei dem Unfall auf einer Moskauer Autobahn ums Leben.Bild: Telegram/Staatsanwaltschaft Moskau

Der Unternehmer habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei gegen eine Leitplanke geprallt und überschlug sich. Der Wagen fing sofort Feuer, für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Lamborghini-Unfall: Vermutungen über Ursache

Auch sein Beifahrer starb in den Flammen, meldet Tass. Zwei weitere Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Moskauer Staatsanwaltschaft bestätigte den Unfall auf ihrem offiziellen Telegram-Kanal, nannte aber keine Namen.

Dolgikh war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs. Aufnahmen einer Dashcam zeigen das brennende Fahrzeug und Bündel russischer Rubelnoten auf der Strasse.

Dolgikh stand unter Geldwäsche-Verdacht

Wie mehrere russische Medien berichteten, wurde Dolgikh kürzlich von einigen russischen Banken auf eine schwarze Liste gesetzt – wegen Geldwäschevorwürfen. Wie das Portal «24CMN» schrieb, war der 36-Jährige in der Krypto-Welt eine bekannte Persönlichkeit. Er soll mehrere teure Autos besessen haben und bereits mehrfach wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen sein.

Der Lamborghini, in dem der Unternehmer verbrannte, soll nach Medienberichten rund 35 Millionen Rubel gekostet haben, umgerechnet rund 345'000 Franken.

Verwendete Quellen:

