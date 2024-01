Ab Freitag ist Oscar Pistorius auf freiem Fuss – doch er bleibt Gefangener der Angst

Die südafrikanische NGO Women For Change kritisierte die Freilassung von Pistorius und bezeichnete ihn als Mörder. «Er gehört hinter Gitter, um seine ganze Strafe abzusitzen. Der Gerechtigkeit wurde nie Genüge getan! Er hat nie Rechenschaft abgelegt und die Wahrheit gesagt!», heisst es in einem X-Post. (jaw/sda)

Pistorius soll nun bei seinem Onkel Arnold Unterschlupf finden, der in einem Anwesen in Pretoria haust. Das Haus im noblen Vorort Waterkloof sei von bewaffneten Wachleuten und Hunden gesichert, das Anwesen soll mit elektrischen Zäunen und Stacheldraht umgeben sein.

Eine Gesetzesänderung, die in Israel die Amtsenthebung eines Regierungschefs erschwert, soll erst in der nächsten Legislaturperiode in Kraft treten. Dies entschied das Oberste Gericht in Jerusalem in einem Urteil, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.