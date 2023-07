Kinder nach Rettung aus Dschungel aus Krankenhaus entlassen

Nach der Rettung war es zu einem Streit um das Sorgerecht für die Kinder zwischen den Grosseltern mütterlicherseits und dem Vater der beiden jüngsten Kinder gekommen. Nun sollen die Kinder vorerst in einem Kinderheim untergebracht werden, dessen Standort nicht bekannt gegeben wurde. Behördenchefin Cáceres sagte lediglich, die Kinder würden auf dem Land leben, wo sie sich «wohl» fühlen würden. (saw/sda)

Wie die Kinder in Kolumbien durch indigenes Wissen gerettet wurden

Die Strapazen hatten für die Kinder keine langfristigen körperlichen Folgen, wie Cáceres sagte. Selbst die kleine Cristin, die beim Absturz des Flugzeugs noch kein Jahr alt gewesen war, sei «vollständig genesen» und entwickele sich normal. Die Behörde werde die Geschwister aber noch mindestens sechs Monate in Obhut behalten, da «weitere Untersuchungen zu den Umständen und dem familiären Umfeld» der Kinder erforderlich seien.

Die Kinder vom indigenen Volk der Huitoto hatten nach einem Flugzeugunglück am 1. Mai 40 Tage allein im Amazonas-Regenwald im Süden Kolumbiens überlebt. Der Pilot und die Mutter der Kinder waren bei dem Unglück ums Leben gekommen. Die Kinder im Alter von einem bis 13 Jahren schlugen sich wochenlang allein durch den gefährlichen Dschungel, ehe sie am 9. Juni gefunden wurden.

Einen Monat nach ihrer Rettung aus dem kolumbianischen Dschungel sind die vier Geschwister Cristin, Tien Noriel, Soleiny und Lesly aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Kinder hätten «wieder zugenommen, es geht ihnen sogar sehr gut», sagte die Leiterin des Instituts für Familienfürsorge, Astrid Cáceres, am Freitag in der Hauptstadt Bogotá.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin

Minsk: Wagner-Kämpfer nun in Belarus und bilden Truppen aus ++ Getreideabkommen vor Aus

Wo der Wille liegt: So prägt die Moral die Gegenoffensive in der Ukraine

Hollywood steht still – alles, was du zum Schauspieler-Streik wissen musst

Zutritt in Berliner Freibäder ab Samstag nur noch mit Ausweis, wegen Randalen

Nach wiederholter Gewalt ist der Eintritt in Freibädern von Deutschlands Hauptstadt Berlin von diesem Samstag (15.7.) an nur noch mit einem Ausweis möglich. Das teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit.