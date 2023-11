Bolivien bricht diplomatische Beziehungen zu Israel ab

Der ehemalige Guerillero hatte dabei das Vorgehen der israelischen Streitkräfte mit den Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten und den Gazastreifen mit dem Vernichtungslager Auschwitz und dem Warschauer Ghetto verglichen. Daraufhin kündigte Israel an, seine Exporte an Kolumbien im Sicherheitsbereich einzustellen. (sda/dpa)

Die linken Regierungen in Lateinamerika stehen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern traditionell kritisch gegenüber. Kolumbiens Staatschef Petro hatte bei X die israelischen Angriffe im Gazastreifen nach den Attacken der palästinensischen Terrorgruppe Hamas in Israel bereits mehrfach verurteilt.

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro schrieb auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter: «Ich habe mich dazu entschieden, unsere Botschafterin in Israel zu einer Besprechung zurückzubeordern. Wenn Israel das Massaker am palästinensischen Volk nicht beendet, können wir nicht mehr dort sein.»

Australische Polizei sucht nach Hai-Angriff Leiche eines Surfers

Die Polizei in Australien sucht nach der Leiche eines Surfers, der vermutlich bei einer Hai-Attacke ums Leben gekommen ist. «Die Leiche des Mannes konnte noch nicht gefunden werden und die Suche wurde heute Früh wieder aufgenommen», erklärte die Polizei im Bundesstaat South Australia am Mittwoch. Demnach war der 55-jährige Surfer am Dienstagmorgen in der Nähe des beliebten Surfreviers Granites Beach verschwunden.