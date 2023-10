Video: instagram/wizard_bisan1

Bisan aus Gaza gibt tägliche Updates – Millionen Menschen schauen ihre Videos

«Zum ersten Mal nach drei Tagen trinke ich sauberes Wasser», so Bisan Owda, eine leidenschaftliche 25-jährige Filmemacherin aus Gaza. Seit dem Angriff vom 7. Oktober, bei dem die palästinensische Terrororganisation Hamas über 1400 Israelis töteten, berichtet Bisan täglich über die Lage im Gazastreifen.

Das israelische Militär bombardierte das Gebäude, in dem sich ihr Video-Studio befand. Auf Instagram teilt sie einen Beitrag, in dem man sieht, wie sie sich unter Tränen auf den Weg zum zerstörten Gebäude macht. Sie läuft über Schutt und Asche und erzählt fassungslos: «Mein zweites Zuhause wurde zerstört». Ihr Leben wurde innert Stunden komplett auf den Kopf gestellt.

Bisan zeigt das Leiden der Menschen in Palästina. Während irgendwo in der Nähe Bomben abgeworfen werden, spricht sie in die Kamera. Während um sie herum Leichensäcke transportiert werden, versucht sie gefasst ein Update ihres Tages zu geben. Unter ihren Beiträgen kommentieren Menschen: «Ich komme mehrmals täglich auf deine Instagram-Seite, um sicherzustellen, dass du noch lebst».

Bisan, die als Filmemacherin bereits erfolgreich mit der EU und der UNO kooperierte, gewährt ihren Hunderttausenden Instagram-Followern Einblicke in ihren Alltag voller Verzweiflung und Angst. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel teilt Bisan nahezu täglich mehrere Videos, die die aktuelle Lage im Gazastreifen dokumentieren.

Seit die Hamas am vergangenen Wochenende mehr als 1400 Israelis getötet hat, dürfen Journalisten nicht mehr in den Gazastreifen. Aus den Videos der 25-Jährigen kann man sich ein Bild von ihrem Leben machen, das in etwas mehr als einer Woche auf den Kopf gestellt wurde.

