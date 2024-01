Südkorea: Nordkorea testet mutmassliche Mittelstreckenrakete

Südkoreas Militär warf Nordkorea am Sonntag eine erneute Provokation vor. Dem Land sind Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite durch UN-Beschlüsse untersagt. Dabei handelt es sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen, die auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können. Nordkoreas Entwicklung von ICBM richtet sich dabei vor allem gegen die USA.

Weitere Daten zum Raketentest durch die selbst ernannte Atommacht Nordkorea wurden den Angaben Südkoreas zufolge in Zusammenarbeit mit den USA und Japan ausgewertet. Südkoreas Militär ging jedoch vom Test einer Mittelstreckenrakete aus, deren Aktionsradius unterhalb derjenigen von Interkontinentalraketen (ICBM) von mindestens 5500 Kilometern liegt. Zuletzt hatte Nordkorea am 18. Dezember erneut eine ICBM gestartet und den Test später als klares Warnsignal an die USA und ihre Verbündeten bezeichnet.

Sie flog demnach etwa 1000 Kilometer ostwärts, bevor sie zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins offene Meer stürzte. Der Raketentest fiel zusammen mit der Nachricht, dass Nordkoreas Aussenministerin Choe Son Hui in den nächsten drei Tagen einen Besuch in Russland plant.

Bei seinem ersten Test atomwaffenfähiger Raketen im neuen Jahr hat Nordkorea nach Angaben Südkoreas vermutlich eine Mittelstreckenrakete abgefeuert. Der Start der ballistischen Rakete sei am Sonntag im Gebiet um die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang erfolgt, teilte der Generalstab in Seoul mit.

Israel: Hamas plante Terroranschläge in Europa + Masse in Tel Aviv fordert Geisel-Freilassung

China-Kritiker Lai gewinnt Wahl in Taiwan – China reagiert empört

In einem Rückschlag für Peking hat William Lai von der bislang regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) die Wahl in Taiwan gewonnen. «Ich möchte den Menschen in Taiwan dafür danken, dass sie ein neues Kapitel in unserer Demokratie schreiben», sagte der 64-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) in Taipeh. Die Gegenkandidaten hatten zuvor ihre Niederlage eingeräumt.