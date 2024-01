Südkorea sieht Hinweis für Waffenhandel zwischen Nordkorea und Hamas

Der Sender Voice of America (VOA) hatte berichtet, dass es die betreffenden Fotos über die nordkoreanische Panzerfaust in der vergangenen Woche über diplomatische Kanäle erhalten habe. UN-Resolutionen würden Nordkorea Waffenexporte verbieten. Die israelischen Streitkräfte hatten laut VOA erklärt, seit dem Angriff vom 7. Oktober nordkoreanische Waffen im Gazastreifen sichergestellt zu haben.

Der NIS hatte Fotos einer auseinandergelegten Panzerfaust am Montag vorgelegt und zugleich Berichte von US-Medien über mögliche Waffenlieferungen Nordkoreas an die Hamas bestätigt. Es würden konkrete Beweise über Umfang und Zeitpunkt nordkoreanischer Waffenlieferungen gesammelt, hatte es geheissen. Es könnten aber keine weiteren Angaben dazu gemacht werden, weil Informanten geschützt und diplomatische Beziehungen berücksichtigt werden müssten.

Der nationale Aufklärungsdienst (NIS) habe das Foto einer in Nordkorea hergestellten F-7-Panzerfaust veröffentlicht, die von der militanten Palästinenserorganisation benutzt worden sei, berichtete die südkoreanische Zeitung «Joongang Ilbo» am Dienstag. Die Markierungen auf dem Zünder sind demnach auf koreanisch.

Israel: Raketen-Experte der Hamas in Syrien getötet +++ Blinken in Israel eingetroffen

Kommt Selenskyj in die Schweiz? +++ Massiver Beschuss: Luftalarm in der gesamten Ukraine

Penis in Balenciaga-Socke könnte für russischen Rapper an der Kriegsfront enden

Elise Stefanik, die gefährlichste Frau Amerikas

Die Abgeordnete aus dem Bundesstaat New York ist eine aussichtsreiche Kandidatin für das Vize-Präsidentenamt – und eine skrupellose Opportunistin.

Fragt man nach typischen weiblichen Trump-Groupies im US-Kongress, dann fallen gewöhnlich die Namen Marjorie Taylor Greene und Lauren Boebert. Greene hat sich einen Namen geschaffen mit Verschwörungstheorien (jüdische Laserkanonen haben aus dem All die Waldbrände in Kalifornien entfacht) und einem Auftritt in einem kitschigen weissen Mantel mit Pelzkragen während der «State of the Union»-Rede des Präsidenten. Boebert posiert derweil gerne mit einem umgehängten AR-15-Gewehr und macht Schlagzeilen, weil sie sich öffentlich von ihrem neuen Boyfriend betatschen lässt.