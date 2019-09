Saudi-Arabiens Energieminister überraschend abgesetzt

Geleakte Audioaufnahme – Carrie Lam würde gerne zurücktreten

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam würde ihr Amt kündigen – wenn sie könnte. Das soll Lam kürzlich bei einem Treffen gesagt haben. Zudem räumte sie ein, eine «unverzeihliche Verwüstung» angerichtet zu haben.

Die Proteste in Hongkong dauern nun bereits knapp drei Monate an. Ausgelöst wurden die Proteste durch ein umstrittenes Gesetz, das Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglicht hätte. Dadurch geriet Lam in Verruf und die Protestler forderten ihren Rücktritt.

Bei einem Gespräch mit …