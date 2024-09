SBB-Chef: Leide mit Eisenbahnern und Fahrgästen der Deutschen Bahn

Die Schweiz ist für vergleichsweise pünktliche Züge bekannt. Seit vergangenem Jahr stoppt sie deutlich verspätete Züge aus Deutschland in Basel, um den eigenen Betrieb nicht durcheinanderzubringen. Der SBB-Chef erklärte: «Bis zur Grenze ist die DB verantwortlich. Ab da muss ich meinen Kunden und Kundinnen einen guten Service anbieten.» Ducrots Analyse der Eisenbahn in Deutschland: «Man hat zu wenig für das Netz getan. Das rächt sich heute.» Auch die deutsche Politik engagiere sich hier zu wenig. «Zuerst gab es viel Geld für die Bahn, dann wurde der Plan gekippt, jetzt versucht man krampfhaft neue Mittel zu finden. Man muss das langfristig absichern», so Ducrot.

Verspätungen, Sanierungsstau, Geldprobleme: Die Schwierigkeiten der Deutschen Bahn werden auch in der Schweiz bemerkt. «Ihr Land hat ein sehr komplexes System, das nicht in einem guten Zustand ist», sagte Ducrot im Interview mit dem «Tagesspiegel» (Freitagausgabe) und fügte hinzu: «Ich leide mit den engagierten Eisenbahnern und den Kunden mit.»

Polnischer Aussenminister stellt Russland vor UN-Sicherheitsrat bloss

Bei einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat in New York hat der polnische Aussenminister Radosław Sikorski klare Worte gegen Russland gerichtet. Er sprach dabei das russische Vorgehen im Krieg gegen die Ukraine an, bei dem gezielt ukrainische Kinder entführt und nach Russland gebracht würden, was ihn, wie er aufzeigte, an das Vorgehen der Nazis im Zweiten Weltkrieg erinnere – und nicht unbestraft bleiben werde: