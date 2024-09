Als die Schwalben per Flugzeug nach Süden reisten – und ob das wieder droht

Im Herbst vor 50 Jahren wurde eine halbe Million Schwalben in den Süden verfrachtet, weil sie sonst verfroren wären. In einer einmaligen Aktion wurden Tausende zu Vogelrettern. Viel Regen gefällt den Piepmätzen auch heute noch nicht – doch dieses Jahr scheinen sie gut zurechtzukommen.

Der Herbst 1974 hätte zur Katastrophe für die Schwalben in der Schweiz werden können. Ein aussergewöhnlich abrupter Kälteeinbruch im September mit Schneefall bis ins Flachland plagte die Zugvögel. Die Schwalben, die sich von Fluginsekten ernähren, fanden keine Nahrung mehr. Noch lange nach ihrem üblichen Abflugfenster in den Süden drängten sie sich auf Fenstersimsen und hockten auf Telefonleitungen zusammen.

Die ganze Schweiz packt mit an

In einer beispiellosen Rettungsaktion, koordiniert von der Vogelwarte Sempach, wurden Tierfreunde im ganzen Land aktiv. Hunderttausende der entkräfteten Tiere wurden eingefangen und in den Süden spediert. Swissair, SBB und Private füllten Frachträume, Zugabteile und Kofferräume mit Kisten voller Schwalben. Die hungrigen und müden Vögel wurden so nach Norditalien und Südfrankreich gebracht, wo sie wieder Futter fanden und gestärkt ihre Reise in den Süden fortführen konnten. Fast eine halbe Million Tiere konnte so gerettet werden, auch wenn ein Teil davon den Transport nicht überstand.

Darum verpassen Schwalben den Abflug

Laut Livio Rey von der Vogelwarte Sempach kommt es immer wieder vor, dass die Tiere ihren Aufbruch in den Süden aufschieben. Wenn es stark regnet, fliegen die Schwalben nicht los. Grund dafür ist, dass sich die Schwalben, anders als andere Vogelarten, kein grosses Fettpolster anfressen. Sie müssen laufend Insekten finden, um an Energie zu kommen. Auch würde der Regen das Gefieder schwerer machen, was das Fliegen zu einer anstrengenden Sache mache. Die nassen Federn isolieren die Tiere zudem auch nicht mehr so gut.

Herbstzug aktuell nicht bedroht

Damit der Regen für die Schwalben zum Problem wird, muss das nasskalte Wetter aber für mehrere Tage anhalten. Bei den Überschwemmungen in Österreich wurden letzte Woche Schwalben gesichtet, die geschwächt zusammen hockten. In der Schweiz ist der Herbst aktuell aber weder kalt noch nass genug, um die Schwalben am Abflug zu hindern.

Wann du aktiv werden solltest – und wann nicht

«Wenn man ein Tier in Not sieht, möchte man helfen», sagt Rey. Das ist heute bestimmt nicht anders als vor 50 Jahren.



Sollte man an Regentagen einmal eine Schwalbe auf dem Fenstersims vorfinden, empfehle sich, sie einfach in Ruhe zu lassen. Eine wirklich hilfsbedürftige Schwalbe erkenne man etwa daran, dass sie sich einfach einfangen lasse. Dann könne man das Tier in einer luftdurchlässigen Kiste an einen ruhigen, warmen und dunklen Ort bringen, damit es sich erholen kann. Rey rät dazu, im Zweifelsfall die Vogelwarte zu kontaktieren. Fachpersonen könnten beurteilen, ob die Tiere beispielsweise verletzt sind und noch weitere tierärztliche Hilfe brauchen. Davon, Zugvögel auf eigene Faust in den Süden zu bringen, rät er dringend ab.

Ob aber eine Rettungsaktion im Stil von 1974 möglich wäre, gilt es zu bezweifeln. Die Vorgaben zum Flugtransport von Abertausenden geschwächten Vögeln dürften etwas komplizierter geworden sein. «Langfristig kann man den Schwalben helfen, wenn wir naturnahe Landschaften mit vielen Fluginsekten schaffen und erhalten.»