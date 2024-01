Illegale Fischerei erheblich verbreiteter als gedacht

Diese Grafiken zeigen, wer in der Schweiz am meisten Sozialhilfe bezieht

Oberstes Gericht in Israel verschiebt Gesetz zur Erschwerung der Amtsenthebung

Eine Gesetzesänderung, die in Israel die Amtsenthebung eines Regierungschefs erschwert, soll erst in der nächsten Legislaturperiode in Kraft treten. Dies entschied das Oberste Gericht in Jerusalem in einem Urteil, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.